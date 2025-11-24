Η Celestyal παρουσιάζει εβδομαδιαίες προσφορές για τη Black Friday με εκπτώσεις έως και 70%

Η Celestyal παρουσιάζει μια νέα προσφορά με εκπτώσεις έως και 70% σε 113 κρουαζιέρες που αναχωρούν μεταξύ Δεκεμβρίου του 2025 και Οκτωβρίου του 2027.

Η προσφορά της Black Friday περιλαμβάνει επίσης την επέκταση της δημοφιλούς προσφοράς CelestyalPay, με τους επιβάτες να λαμβάνουν ένα bonus 25% σε όλες τις πιστώσεις που προστίθενται πριν την αναχώρηση – αξίας έως και €250 σε επιπλέον δαπάνες εν πλω.

Οι εκπτώσεις στο πρόγραμμα για τον Αραβικό Κόλπο περιλαμβάνουν 39 αναχωρήσεις της κρουαζιέρας επτά διανυκτερεύσεων «Ημέρες Ερήμου», μετ’ επιστροφής απ’ το Ντουμπάι ή τη Ντόχα με το Celestyal Journey, και 32 αναχωρήσεις των νέων κρουαζιέρων «Εικόνες Αραβίας» διάρκειας τριών ή τεσσάρων διανυκτερεύσεων, μετ’ επιστροφής από το Άμπου Ντάμπι με το Celestyal Discovery, από το 2025 έως το 2027. Οι τιμές ξεκινούν από €179 το άτομο για κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων.

Οι κρουαζιέρες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο περιλαμβάνουν 16 αναχωρήσεις για το «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας», διάρκειας επτά διανυκτερεύσεων, μετ’ επιστροφής από Αθήνα με το Celestyal Journey από το 2026 έως το 2027, με τιμές που ξεκινούν από €549 ανά άτομο.

Ο Lee Haslett, Eμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Αυτή τη Black Friday, δίνουμε στους επιβάτες την ευκαιρία να εξοικονομήσουν έως και 70%, σε επιλεγμένες κρουαζιέρες της Celestyal, αλλά μόνο για μία εβδομάδα. Με την επέκταση του συνδυαστικού μπόνους 25% CelestyalPay, σε συνδυασμό με κρουαζιέρες πολλαπλών προορισμών και τις ξεχωριστές εμπειρίες μας, αυτές οι προσφορές είναι απλά ανεπανάληπτες.»

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, αναψυκτικά, WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα. Οι προσφορές θα είναι διαθέσιμες για κρατήσεις από 26 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com ή καλέστε το 211 1995176.