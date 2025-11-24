Παίζει με τις λέξεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την παραίτηση Σάββα Αγγελίδη

Παρά τις τρεις επαφές με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, μάλιστα οι δύο κατ’ ίδιαν και μια τηλεφωνική, σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσπάθησε εντέχνως να παραπλανήσει την κοινωνία για ακόμη μια φορά, παίζοντας με τις λέξεις, σε μια προσπάθεια να διαψεύσει τα ίδια τα γεγονότα. Χωρίς να διστάζει, καταφεύγοντας ακόμη και σε παρερμηνεία το γεγονότων, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας σχετικά με την είδηση που μετέδωσε χθες ο «Πολίτης», ότι ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας υπέβαλε την παραίτηση του, ενώπιον του. Σύμφωνα με τα γεγονότα, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, συζήτησε μαζί του το ενδεχόμενο παραίτησης του. Ο κ. Χριστοδουλίδης, υπέδειξε, σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού, ότι δεν έλαβε την παραίτηση του κ. Αγγελίδη, εννοώντας προφανώς, ότι δεν υπέβαλε επισήμως και γραπτώς την παραίτηση του ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας.

Εντούτοις, την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος, συζητούσε την περασμένη εβδομάδα το ενδεχόμενο παραίτησής του κ. Αγγελίδη, για τους λόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Αυτούσιες οι δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, όπως μεταδώθηκαν από το ΚΥΠΕ

Δεν έχει υποβάλει παραίτηση ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προσθέτοντας εναπόκειται στον ίδιο τι θα πράξει.

Σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας στο Λιοπέτρι και ερωτηθείς κατά πόσον σε συνάντηση που είχαν πρόσφατα, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης εξέφρασε την πρόθεση του να παραιτηθεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε πως «δεν έχει υποβάλει παραίτηση ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας».

«Στον ίδιο εναπόκειται τι θα πράξει» είπε και απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους είπε πως «μου ζητάτε να τοποθετηθώ για κάτι που δεν τέθηκε ενώπιον μου».

Σε ερώτηση κατά πόσον ο κ. Αγγελίδης τον έχει ενημερώσει για τους προβληματισμούς του και για τα παράπονα του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε πως «μιλούμε για τους προβληματισμούς και μιλώ για τους προβληματισμούς με όλους τους αξιωματούχους, ανεξάρτητους και μη για προβληματισμό, για προβλήματα και για προκλήσεις που υπάρχουν».

Πηγή: ΚΥΠΕ