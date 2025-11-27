Προσοχή στον εξορθολογισμό της αδειοδότησης των ξενοδοχείων ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα είπε ο Θ. Μιχαηλίδης

Στην εκτίμηση ότι μεγαλύτερη προσοχή από την Πολιτεία χρειάζεται ο εξορθολογισμός της αδειοδότησης των ξενοδοχείων ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα προέβη ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου Θάνος Μιχαηλίδης.

Σε δηλώσεις του στο "Π" ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως παράλληλα, πρέπει να συνεχιστεί η επένδυση στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και στην προώθηση της αυθεντικής κυπριακής εμπειρίας, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μας συγκριτικό πλεονέκτημα. Εξίσου σημαντική είναι σημείωσε, η συνεχής βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας με νέες αγορές, όπως δείχνουν τα θετικά παραδείγματα της Πολωνίας και του Ισραήλ.

Η ολόχρονη συνδεσιμότητα θα φέρει τον τουρίστα ολόχρονα στην Κύπρο, όπως είπε. Ερωτηθείς εάν υπάρχουν περιθώρια αναθεώρησης πρακτικών και εφαρμογής νέων μεθόδων στον ξενοδοχειακό κώδικα, καθώς η φετινή τουριστική περίοδος φτάνει στο τέλος της, ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε πως ο κώδικας κατάταξης των ξενοδοχείων έχει πρόσφατα επικαιροποιηθεί με σημαντική επιτυχία. Εκεί όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι ο τρόπος έκδοσης των αδειών λειτουργίας, όπως είπε. Παραδέχτηκε ότι η διαδικασία παραμένει πολύπλοκη, αφού εμπλέκονται πολλά τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και οι τοπικές αρχές.

Οι πολλαπλές άδειες και τα στενά χρονικά περιθώρια καθιστούν δύσκολη τη συμμόρφωση σημείωσε, προσθέτοντας πως ως Σύνδεσμος Ξενοδόχων έχουνε καταθέσει εισηγήσεις για πιο παραγωγική και λειτουργική διαδικασία στην έκδοση αδειών, προς όφελος της δημόσιας υπηρεσίας και του ιδιωτικού τομέα.

Σε σχέση με τον εάν παρατήρησε σημαντικές διακυμάνσεις στην πληρότητα ή στις απαιτήσεις των πελατών από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι σήμερα ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ξενοδόχων Κύπρου ανέφερε πως με εξαίρεση δύο με τρεις περιπτώσεις επηρεασμένες από γεωπολιτικές εξελίξεις, η χρονιά κινήθηκε συνολικά στα επίπεδα της περσινής.

Δεν είχαμε σημειώσε ουσιαστικές αλλαγές ούτε στην πληρότητα, ούτε στις απαιτήσεις των πελατών και εκτίμησε πως το 2025 οι πληρότητες θα κυμανθούν στα επίπεδα του 2024 ή και ελαφρώς ψηλότερα. Παρόλο που οι αφίξεις αυξήθηκαν, αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ισάξια αύξηση της πληρότητας, συμπλήρωσε και δήλωσε πως πρέπει να εστιάζουμε όχι μόνο στις αφίξεις, αλλά και στην κερδοφορία των ξενοδοχείων , η οποία είναι ο κινητήριος μοχλός για τις απαραίτητες επενδύσεις και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των μονάδων.

Πρόσθεσε επίσης πως η βιομηχανία είναι εκ φύσεως της βιομηχανία που ζητά συνεχώς κεφάλαια για να εκμοντερνίζονται οι εγκαταστάσεις. Αν υπάρχει υγιής κερδοφορία ο επενδυτής θα συνεχίσει να επενδύει στην βιομηχανία. Εάν η κερδοφορία υποφέρει θα μειωθεί η περίπτωση της επένδυσης και αυτό στο τέλος της ημέρας θα μειώσει και την ποιότητα της τουριστικής βιομηχανίας, όπως την ξέρουμε σήμερα, συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού ανέφερε πως το θέμα αυτό ταλανίζει όχι μόνο την Κύπρο αλλά ολόκληρη την Ευρώπη και τον ανεπτυγμένο κόσμο. Στην Κύπρο συνέχισε, έχει βελτιωθεί η διαδικασία έκδοσης αδειών για εργαζόμενους από τρίτες χώρες και αυτό έχει βοηθήσει. Πρόσθεσε πως για καλύτερη επιμόρφωση πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να επιτρέψουμε στο προσωπικό να παραμένει για περισσότερες συνεχόμενες σεζόν, ώστε να αποκτά εμπειρία και να γίνεται πιο παραγωγικό.

Πρέπει το προσωπικό να παραμένει στο ξενοδοχείο που εργάζεται για αρκετές σαιζόν, γιατί κάθε χρόνο που εργάζεσαι βελτιώνεις τις ικανότητες σου, εξοικειώνεσαι και με το ξενοδοχείο και με τον τόπο, και γίνεσαι πιο παραγωγικός, συμπλήρωσε. Εκτίμησε ακόμη πως υπάρχει πρόοδος, αλλά χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις στους κανονισμούς που αφορούν την εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες, ώστε να αντικατοπτρίζουν την εποχικότητα της βιομηχανίας, κατέληξε.