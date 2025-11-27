Η Lidl Κύπρου προσφέρει 30.000€ για τα ψώνια της χρονιάς

Η Lidl Κύπρου υποδέχεται και φέτος τη γιορτινή περίοδο με έναν ξεχωριστό εορταστικό διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, προσφέροντας κουπόνια συνολικής αξίας 30.000€!

Από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, οι χρήστες Lidl Plus μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Lidl Κύπρου για να πάρουν μέρος στη μεγάλη κλήρωση για τα ψώνια της χρονιάς.

Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού θα είναι 5 τυχεροί χρήστες, οι οποίοι θα κερδίσουν κουπόνια Lidl Plus αξίας 6.000€ ο καθένας, για τις αγορές τους.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να προσφέρει εμπειρίες και στιγμές που αξίζουν στους πελάτες της και να ανταποδίδει την εμπιστοσύνη τους. Γιατί όλα τα υπέροχα αξίζουν κάθε μέρα – και αυτές οι γιορτές είναι η ιδανική στιγμή να το αποδείξουμε, κάνοντας τις αγορές πιο εύκολες και τις στιγμές πιο ξεχωριστές.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, καθώς και τους όρους & προϋποθέσεις εδώ.

Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, κάντε γρήγορα και εύκολα εγγραφή και πάρτε μέρος στον επετειακό διαγωνισμό!

