Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε εξωτερικό χώρο καφετέριας στα Λατσιά (εικόνα)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Λευκωσία, στην περιοχή των Λατσιών, όταν όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στον υπαίθριο χώρο καφετέριας, παρασύροντας τραπεζοκαθίσματα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα, τα οποία φέρουν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ελαφρά τραύματα. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

Η καφετέρια βρίσκεται σε κεντρική λεωφόρο, και, με βάση την ώρα και την αυξημένη κίνηση στην περιοχή, θεωρείται ευτύχημα που το περιστατικό δεν είχε πιο σοβαρή κατάληξη.