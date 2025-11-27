Στα €298 εκατ. τα έσοδα από στοίχημα το δεύτερο τρίμηνο 2025

Τη δυναμική της στοιχηματικής αγοράς επιβεβαιώνουν εκ νέου τα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2025, που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2025, παρατηρείται αύξηση 4% στα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα), τα οποία ανήλθαν -σε €298.086.561, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (€287.889.316). Σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2023 (€256.546.057), η αύξηση φτάνει το 16%.

Συγκεκριμένα, από τα μεικτά έσοδα αποδεκτών του Β’ τριμήνου 2025, τα €73.911.240 αφορούν στους αποδέκτες Κλάσης Α, ενώ τα €224.175.321 αφορούν στους αποδέκτες Κλάσης Β. Τα μεικτά έσοδα της Κλάσης Α παρουσίασαν μείωση 3% σε σχέση με την αντίστοιχη τριμηνία του 2024, αλλά αυξήθηκαν κατά 3% συγκριτικά με το 2023. Αντίθετα, τα μεικτά έσοδα αποδεκτών της Κλάσης Β αυξήθηκαν 6% σε σχέση με την αντίστοιχη τριμηνία του 2024 και 21% σε σχέση με την αντίστοιχη τριμηνία του 2023.

Κατά το Β’ τρίμηνο του 2025, τα κέρδη των παικτών Κλάσης Α και Β ανήλθαν σε €260.140.774, καταγράφοντας αύξηση ύψους 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και 14% σε σύγκριση με το 2023. Το μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών, ύψους €200.415.708, αφορά παίκτες Κλάσης Β.

Οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α και Β κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 έφτασαν συνολικά στα €37.945.787, παρουσιάζοντας μείωση - 3%, σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους (€39.227.105). Αναλυτικότερα, οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α έφτασαν στα €14.186.174, σημειώνοντας μείωση 9%, ενώ οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Β έφτασαν τα €23.759.613, ποσό κατά 1% μεγαλύτερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Όσον αφορά τον αριθμό υποστατικών Κλάσης Α, αυτός μειώθηκε σε ποσοστό 3% κατά την υπό αναφορά περίοδο συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, απαριθμώντας 460 υποστατικά παγκύπρια. Από αυτά, 163 βρίσκονται στη Λευκωσία, 130 στη Λεμεσό, 84 στη Λάρνακα, 48 στην Πάφο και 35 στην Αμμόχωστο. Οι εργοδοτούμενοι στα αδειοδοτημένα υποστατικά ανήλθαν στους 1.436, σημειώνοντας μείωση ύψους 2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση της τάξεως του 79% στις ακυρώσεις και αποσύρσεις αδειών κατά τη δεύτερη τριμηνία του 2025, συγκριτικά με τη Β’ τριμηνία του 2024.

Τέλος, συνεχίζεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων η προσπάθεια φραγής παράνομων ιστοσελίδων παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Το Β’ τρίμηνο του 2025 η σχετική λίστα περιλάμβανε 21.633 ιστοσελίδες, με 322 νέες προσθήκες και αύξηση 6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.