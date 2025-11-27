Λάρνακα: Εκκενώθηκε το Τμήμα Φορολογίας λόγω αναθυμιάσεων στην αποχέτευση

Στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου θεατρικά έργα χωρίς σκηνικά χωρίς κουστούμια και χωρίς φτιαχτά αντικείμενα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

 Στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου ετοιμάστηκαν θεατρικά έργα χωρίς σκηνικά, χωρίς κουστούμια και χωρίς φτιαχτά αντικείμενα. Η εκδήλωση έτυχε στήριξης από την ΑΚΤΗ / AKTI Project and Research Centre που  στήρίζει έξυπνες και πρωτοποριακές ιδέες για την τέχνη το περιβάλλον και τον πολιτισμό. 

Στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου η εμβληματική καθηγήτρια Andria Konnari υλοποίησε μία sustainable καλλιτεχνική ιδέα με τους μαθητές της στο διάλειμμά τους. " Αφήνουμε το αποτύπωμα μας στην τέχνη και όχι στο περιβάλλον" το σλόγκαν τους.

Ανεβάζει 15 λεπτά θεατρικά έργα χωρίς σκηνικά χωρίς κουστούμια χωρίς φτιαχτά αντικείμενα. Τίποτα να μην πεταχτεί. Έργα που παίζονται το διάλειμμά στην αυλή του σχολείου τους. Σήμερα κομμάτι από τον " κατά φαντασία ασθενή". Pop up τέχνη!

Αυτούς τους δασκάλους έχει ανάγκη η παιδεία μας ανέφερε η Άννα Τσέλεπου που εκπροσώπησε την ΑΚΤΗ εκφράζοντας την ικανοποίηση της που ήταν καλεσμένη.

Στο τέλος της παράστασης ένας κουμπαράς καλούσε τα παιδιά να δώσουν έστω ένα ευρώ για την δημιουργία δράσεων για το περιβάλλον στην αυλή του σχολείου τους.

