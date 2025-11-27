Η Ντογούς Ντεριά «έσκασε» τη φούσκα

Το γράψαμε πολλές φορές, το είπαμε πολλές φορές. Δεν το πιστέψατε. Δεν θελήσατε να το πιστέψετε. «Να ψηφίσουμε τον Τατάρ;», είπατε. Ποιος σας είπε «ψηφίστε τον Τατάρ»; Μήπως ήσασταν υποχρεωμένοι να ψηφίσετε; Φοβηθήκατε μήπως και εκλεγεί ξανά ο Τατάρ. Και τρέξατε στην κάλπη. Δεν ανεχόσασταν τον Τατάρ ακόμα πέντε χρόνια. Έχετε δίκαιο. Ο Τατάρ είναι παραλήπτης οδηγιών του Ταγίπ Ερντογάν. Όμως, δεν μπορέσατε να καταλάβετε ότι έτσι είναι και ο Τουφάν. Δεν θελήσατε να το καταλάβετε. Ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα όμως. Ουσιαστικά πρέπει να του δοθούν συγχαρητήρια για αυτή την ξεκάθαρη κουβέντα του. «Δεν θα καβγαδίσω με την Τουρκία», είπε. Σε τι μας ωφελεί ένας άνθρωπος που δεν καβγαδίζει με την Τουρκία; Χωρίς να καβγαδίσουμε πώς θα μετατρέψουμε τα δύο κράτη σε ομοσπονδία; Πώς μπορούμε να πούμε όχι στα θρησκευτικά σχολεία χωρίς να καβγαδίσουμε; Πώς μπορούμε να σώσουμε το «γραφείο τηλεπικοινωνιών» που πρόκειται να το πάρουν από τα χέρια μας τώρα; Πώς μπορούμε να περάσουμε από την τουρκική λίρα στο ευρώ; Πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε με την ελληνοκυπριακή πλευρά χωρίς να καβγαδίσουμε με την Τουρκία ακόμα και στο θέμα του ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης; «Δεν καβγαδίζω και δεν θα καβγαδίσω με την Τουρκία», σας είπε ο άνθρωπος. Και εσείς τον εκλέξατε.

Δεν μας πιστέψατε. Τώρα δεν πιστέψατε και την Ντογούς Ντεριά; Η Ντεριά δεν είναι εχθρός του CTP. Είναι μέσα από το CTP. Στήριξε τον Τουφάν κατά τη διάρκεια των εκλογών. Και τώρα τον επικρίνει. Δεν της αρέσει το ύφος του Τουφάν προς τους Ελληνοκύπριους. Δεν το βρίσκει σωστό. Βρίσκει ελλιπή τη γλώσσα ειρήνης που χρησιμοποιεί και του λέει «χρησιμοποίησε πιο πολύ γλώσσα ειρήνης». «Η κοινωνία δεν προτιμά μια τέτοια προσέγγιση. Αν προτιμούσε θα συνέχιζε τον δρόμο της με τον Ερσίν Τατάρ τότε». «Ο Τουφάν Έρχιουρμαν υποχρεούται να ακολουθεί μια πολιτική που αγκαλιάζει πιο πολύ την κοινότητα με την οποία θα συμφιλιωθούμε», λέει. «Υπάρχουν και Ελληνοκύπριοι ανάμεσα σε όλους που θεωρούν πατρίδα αυτή τη χώρα. Η Κύπρος είναι και δική τους πατρίδα και μάλιστα η ουσιαστική τους πατρίδα», λέει. Τι άλλο να πει;

Κάποιοι λένε «μην το κάνετε, δείξτε υπομονή, περιμένετε λίγο, ακόμα δεν συμπληρώθηκε ένας μήνας», λένε. Χωριό που φαίνεται μήπως θέλει κολαούζο; Αν τώρα είναι έτσι, δεν θα είναι διαφορετικός στο μέλλον. Μπορεί να γίνει χειρότερος, όμως καλύτερος δεν θα γίνει. Ο άνθρωπος που λέει «δεν θα καβγαδίσω με την Τουρκία» σημαίνει ότι θα κάνει ό,τι του πει η Τουρκία. Εξελέγη όμως πια. Θα είναι στο «προεδρικό» πέντε χρόνια. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να γίνει. Ακόμα και αν απογοητευτείτε, δεν μπορείτε να τον αλλάξετε. Θα τον αντέξετε. Και ίσως μια μέρα θα καταλάβετε κάτι που δεν καταλάβατε καθόλου μέχρι σήμερα. Μας χρειάζεται ένας ηγέτης που δεν κάνει αυτό που του λέει η Τουρκία και κάνει αυτό που του λέει να μην κάνει. Ειδικά με τη σημερινή Τουρκία είναι πολύ δύσκολο να βαδίσεις τον ίδιο δρόμο. Ο Ταγίπ Ερντογάν λογαριάζει να μείνει μέχρι να πεθάνει σε εκείνη την καρέκλα.

Ο Τουφάν θα μάς απογοητεύσει πιο πολύ. Θα ολοκληρώσουν μαζί του όσα άφησαν ελλιπή με τον Τατάρ. Σειρά έχει ένα θρησκευτικό σχολείο. Μήπως μπορεί να πει όχι στον Ταγίπ Ερντογάν; Δεν μπορεί να πει! Θα υπογράψει. Υπάρχει η μεταβίβαση του «γραφείου τηλεπικοινωνιών» στην Τουρκία. Θα έρθει μπροστά του και εκείνος ο νόμος. Μήπως μπορεί να πει όχι στον Ταγίπ Ερντογάν; Δεν μπορεί να πει! Θα τον υπογράψει και αυτόν. Η Τουρκία δεν βάζει μέσα από τα σύνορά της Τουρκοκύπριους τους οποίους θεωρεί «τρομοκράτες». Πάλι δεν θα τους βάζει! Μήπως ο Χακάν Φιντάν δεν είπε «αυτοί είναι πιο Ελληνοκύπριοι από τους Ελληνοκύπριους»; Ετοιμαστείτε από τώρα και για απογοητεύσεις. Θα αλλάξει η πολιτική που ακολουθούσε ο Τατάρ στο Κυπριακό; Δεν θα αλλάξει. Άλλωστε εκείνη η πολιτική είναι πολιτική της Τουρκίας, όχι του Τατάρ. Ενόσω δεν αλλάζει η Τουρκία, δεν θα αλλάξει και ο Τουφάν.

Και τέλος. Μια εφημερίδα, η ναυαρχίδα της Τουρκίας «Χουριέτ», δημοσίευσε στις 17 Σεπτεμβρίου 1974 μια τεράστια φωτογραφία (μισή σελίδα) και έναν πρωτοσέλιδο τίτλο: «Βγήκε με σπαθί για κήρυγμα στη Λευκωσία». Έγραψα τη Λευκωσία ακριβώς όπως την προφέρουν εκείνοι. Στη φωτογραφία είναι ένας ιμάμης που βγήκε για κήρυγμα κρατώντας σπαθί. Το σπαθί είναι σύμβολο της νίκης, λέει! Άρα τα θεμέλια των θρησκευτικών ταγμάτων εδώ τέθηκαν πριν 51 χρόνια. Σας άρεσε;