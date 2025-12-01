Το Aub – Mediterraneo κτίζει γέφυρες συνεργασίας και εδαφικής βιωσιμότητας μεταξύ Κύπρου και Καλαβρίας

Ένα διήμερο διεθνούς συνεργασίας αφιερωμένο στη βιωσιμότητα, την τοπική κουλτούρα και την κοινωνική καινοτομία ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο American University of Beirut (AUB) Mediterraneo.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο βιωματικό πρόγραμμα «17 Τρόποι για να Ξανασκεφτούμε τον Κόσμο», υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Claudia Franzè, η οποία κατάγεται από την Καλαβρία της Ιταλίας και διδάσκει στο AUB Mediterraneo.

Η Δρ Franzè μέσα από το έργο της στην Κύπρο συνεχίζει να κτίζει σχέσεις, έργα και ευκαιρίες για την περιοχή της Καλαβρίας και της χώρας μας μέσω νέων μορφών μεσογειακής συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται, όπως αναφέρεται, σε συνεργασία με τους Καθηγητές Γιώργο Χαραλάμπους και Noura El Hassan, με τη συνδρομή της Λειτουργού του Πανεπιστημίου Μαρία Καμενίας.

Το συνολικό εγχείρημα στοχεύει, προστίθεται στην ανακοίνωση, να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μια μαθησιακή διαδρομή βασισμένη στη βιωματική εμπειρία, την κοινωνική συμμετοχή και τον ενεργό διάλογο με τους φορείς της περιοχής.

Μέσα από συμμετοχικές, αναστοχαστικές και συνεργατικές δραστηριότητες, οι φοιτητές εξερευνούν στην πράξη τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με πραγματικό αντίκτυπο σε κοινότητες, οικοσυστήματα και τοπικά εδάφη.

Όπως αναφέρεται, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Καθηγήτριας Franzè, τέσσερις εξέχουσες προσωπικότητες της τοπικής καινοτομίας στην Καλαβρία ταξίδεψαν στην Πάφο για να συναντήσουν φοιτητές και διδακτικό προσωπικό του AUB Mediterraneo ο Roberto Tesoriere, CEO της Agricoltura Bio Tesoriere και Πρόεδρος των Ambassadors of Calabria• ο Alfredo Moniaci, Πρόεδρος της Boschi Puliti , ο Marco Frascà, Πρόεδρος της Mondo Parallelo• και ο Maurizio Iori, CEO της IG Calabria και Community Manager των IG Italia και IG Europa. Η παρουσία τους, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντανακλά την αρχή κοινή για όλους τους συμμετέχοντες – μια αρχή που αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της όλης πρωτοβουλίας.

Αναφέρεται ακόμη πως : «Η συνεργασία σήμερα διαθέτει μεγαλύτερη μετασχηματιστική δύναμη από τον ανταγωνισμό.

Όταν φέρνουμε μαζί διαφορετικές δεξιότητες και κίνητρα, εξελισσόμαστε ως άτομα και βοηθούμε τις κοινότητές μας να εξελιχθούν.»

Πρόκειται για ένα μήνυμα που συνοψίζει την ουσία της εκδήλωσης τη δημιουργία μιας μεσογειακής κοινότητας ικανής να κινητοποιήσει διαφορετικές μορφές γνώσης για την υλοποίηση κοινών στόχων. Κατά την πρώτη ημέρα, οι φοιτητές εργάστηκαν δίπλα στους Καλαβριανούς καλεσμένους για τον σχεδιασμό εδαφικών συνεργασιών που ενσωματώνουν τη διαχείριση δασών, την προστασία της θάλασσας, τη βιώσιμη γεωργία και την ψηφιακή επικοινωνία, σε συνάφεια με τον Στόχο 17 – Συνεργασίες για την Επίτευξη των Στόχων.

Επρόκειτο για ένα πραγματικό εργαστήριο εδαφικής διπλωματίας, με στόχο την ανάπτυξη ενός μοντέλου συνεργασίας Καλαβρίας–Κύπρου που μπορεί να αναπαραχθεί, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και ανοίγοντας νέες προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη στη Μεσόγειο.

Από την ομαδική εργασία προέκυψαν καινοτόμες ιδέες, όπως ψηφιακές πλατφόρμες που συνδέουν τον οικοτουρισμό, τη θεραπευτική/αναγεννητική γεωργία και τον εθελοντισμό «συμβολικά αποθέματα ελαιόδεντρων» ως κοινά έργα αναγέννησης μεταξύ Καλαβρίας και Κύπρου πολιτιστικά και περιβαλλοντικά φεστιβάλ και στις δύο πλευρές της Μεσογείου συστήματα γεω-εντοπισμού που μετατρέπουν τη συμμετοχή των πολιτών σε μετρήσιμο αντίκτυπο και ψηφιακή αφήγηση που συνδέει δάση, θάλασσες, κοινότητες και τοπικές ταυτότητες.

Οι φοιτητές έδειξαν ξεκάθαρα ότι η εδαφική βιωσιμότητα δεν προκύπτει από μεμονωμένες δράσεις αλλά από την ικανότητα σύνδεσης διαφορετικών φορέων γύρω από ένα κοινό όραμα.

Τη δεύτερη ημέρα, οι φοιτητές επισκέφτηκαν το Δάσος της Πυκνής, στην Πέγεια και το Coral Bay, εξερευνώντας επί τόπου τα θέματα της προστασίας των χερσαίων οικοσυστημάτων (Στόχος 15 – Ζωή στη Στεριά) και της διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (Στόχος 14 – Ζωή στο Νερό).

Στην Πυκνή, υπό την καθοδήγηση του Alfredo Moniaci, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν μια δράση καθαρισμού, συλλέγοντας περίπου 50 κιλά απορριμμάτων—βιώνοντας άμεσα τον αντίκτυπο του οικολογικού εθελοντισμού και κατανοώντας πώς η υγεία των δασών επηρεάζει άμεσα τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα.

Στο Coral Bay, μαζί με τον Marco Frascà, οι φοιτητές χρησιμοποίησαν την εφαρμογή PlantNet για να αναγνωρίσουν είδη παράκτιας βλάστησης, διακρίνοντας τα αυτόχθονα από τα ξενικά.

Η δραστηριότητα ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της παράκτιας βλάστησης στην πρόληψη της διάβρωσης, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της ποιότητας των υδάτων.

Η πρωτοβουλία έδειξε ότι η συνεργασία μεταξύ του AUB Mediterraneo και των Οργανισμών της Καλαβρίας αποτελεί ένα νέο μοντέλο εδαφικής συνεργασίας: όχι απλώς θεσμικές ανταλλαγές, αλλά δίκτυα ανθρώπων, γνώσεων, πρακτικών και κοινών έργων.

Το διήμερο κατέδειξε ότι η εδαφική αναγέννηση μπορεί να διασταυρωθεί με την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία, δημιουργώντας ένα μεσογειακό δίκτυο ικανό να μαθαίνει, να δρα και να εξελίσσεται συλλογικά. Πολλές από τις προτάσεις των φοιτητών έχουν ήδη τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε πραγματικές συνεργασίες στο άμεσο μέλλον.

Εξετάζονται ευκαιρίες για πρακτικές σε οργανισμούς της Καλαβρίας, κοινά έργα Καλαβρίας–Κύπρου, θερινές δράσεις έρευνας και εθελοντισμού, καθώς και πρωτοβουλίες πολιτιστικών και επαγγελματικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο περιοχών.

Αυτή η νέα σύνδεση μεταξύ Καλαβρίας και Κύπρου σηματοδοτεί την αρχή ενός δικτύου που θα συνεχίσει να ενισχύεται, δημιουργώντας απτές ευκαιρίες για φοιτητές, τοπικές κοινωνίες και εδαφικές συνεργασίες, καταλήγει η ανακοίνωση.