Η Λεωφόρος Μακαρίου σε christmas mood, γίνεται… χριστουγεννιάτικος πεζόδρομος - Δείτε τις ημερομηνίες

Η πρωτεύουσα έβαλε τα γιορτινά της και ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινό κλείσιμο της Λεωφόρου Μακαρίου, στο βόρειο τμήμα μεταξύ των οδών Σπύρου Κυπριανού και Ευαγόρου, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

Σαββατοκύριακα Δεκεμβρίου 2025:

6–7, 13–14, 20–21 και 27–28 Δεκεμβρίου

Ώρες: 10:00 – 22:00

Επιπρόσθετες ημερομηνίες:

1 Δεκεμβρίου 2025, μεταξύ 17:30 – 19:30

6 Ιανουαρίου 2026, μεταξύ 19:00 – 00:00

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω περιόδων, αναφέρει η ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων στο εν λόγω τμήμα θα διακόπτεται προσωρινά για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Όλες οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διενεργούνται από τους τροχονόμους του Δήμου Λευκωσίας. Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι και οι δικαιούχοι της περιοχής θα έχουν πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή, με σχετική καθοδήγηση από τους τροχονόμους.