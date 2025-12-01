ΕΤΥΚ: Χαιρετίζει καταρχήν συμφωνία για ταμεία προνοίας- Αναμένεται έγκριση από συλλογικά όργανα

Την καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε για το θέμα της αποκατάστασης των κουρεμένων ταμείων προνοίας των τότε (07/2017) εν ενεργεία εργαζομένων της Τράπεζας Κύπρου (περιλαμβανομένων και των εργαζομένων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας), χαιρετίζει η ΕΤΥΚ σημειώνοντας ότι αναμένεται η έγκριση από τα συλλογικά όργανα της οργάνωσης αλλά και της τράπεζας.

«Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική και βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις της ΕΤΥΚ. Διευκρινίζεται ότι η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των συλλογικών οργάνων τόσο της Τράπεζας όσο και της ΕΤΥΚ. Μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών, η Οργάνωσή μας θα μπορεί να προχωρήσει σε πλήρη ενημέρωση των μελών της», σημειώνει.

Η ΕΤΥΚ ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για την συμβολή του στην επίτευξη της καταρχήν συμφωνίας, χαιρετίζοντας τη θετική στάση του Προέδρου του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου, Τάκη Αράπογλου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Πανίκου Νικολάου «οι οποίοι στο τέλος της ημέρας ανέλαβαν το βάρος της υλοποίησης της δέσμευσης «Χούρικαν».