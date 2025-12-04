Ανακαίνιση υφιστάμενου Νοσοκομείου Π. Χρυσοχούς εισηγείται ο Επίτιμος Πρόεδρος ΟΣΑΚ

Tη πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση του υφιστάμενου Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς χαρακτηρίζει ως την πλέον ρεαλιστική, άμεση και βιώσιμη λύση για την περιοχή ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) Μάριος Κουλούμας.

Σε ανοικτή επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Κουλούμας λέει πως η λύση αυτή ανταποκρίνεται άμεσα στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, διασφαλίζει ποιότητα και ασφάλεια, είναι οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμη, και μπορεί να υλοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσιών υγείας.

Με αφορμή την πρόσφατη δημόσια εξαγγελία του ΠτΔ για την ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς, ο κ. Κουλούμας λέει ότι καταθέτει μέσω της επιστολής του σκέψεις και εισηγήσεις μετά από συζητήσεις με τοπικούς επαγγελματίες υγείας και άλλους εμπλεκόμενους, για τον ορθολογικό σχεδιασμό υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Το νοσοκομείο, λέει, παρέχει σημαντικό φάσμα υπηρεσιών εντός του δικτύου του ΟΚΥπΥ, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Σχετικά με τις υφιστάμενες αδυναμίες και την ανάγκη άμεσης άναβάθμισης ο κ. Κουλούμας ανέφερε πως παρά την καλή λειτουργία του, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς όπως περιορισμένες κλίνες νοσηλείας (μόλις 11), περιορισμένη κτιριακή και λειτουργική υποδομή, ανάγκη σύγχρονου εξοπλισμού και καλύτερων χώρων εργασίας για προσωπικό και ασθενείς.

Ήδη, συνέχισε, για να εγκατασταθούν τα νέα μηχανήματα, απαιτούνται παρεμβάσεις στον υφιστάμενο χώρο, γεγονός που, όπως λέει, υποδηλώνει ότι οι αναβαθμίσεις είναι αναπόφευκτες, ακόμη και αν ληφθεί απόφαση για νέο νοσοκομείο.

Λέει ακόμη πως η διαδικασία μελέτης, ωρίμανσης, αδειοδότησης και ανέγερσης νέου νοσοκομείου είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, ενώ ακόμη και έργα μικρότερου μεγέθους συχνά καθυστερούν ή μένουν ημιτελή. Πρόσθεσε πως η στελέχωση νέων νοσοκομείων — ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές — είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Αντίθετα, συνεχίζει, η πλήρης ανακαίνιση του υφιστάμενου νοσοκομείου έχει ήδη μελετηθεί, έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό και κοστολογείται περίπου σε €1.200.000. Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες, τις μελέτες και τη γνώμη των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, η αναβάθμιση μπορεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, λειτουργικό και βιώσιμο τοπικό νοσηλευτήριο, απόλυτα επαρκές για τις ανάγκες της περιοχή, καταλήγει.