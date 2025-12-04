Άμεση επιστροφή παιδιών από Ουκρανία ζητά από τη Μόσχα η Γενική Συνέλευση ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε την Τετάρτη ψήφισμα που ζητά από τη Μόσχα να διασφαλίσει την άμεση, ασφαλή και άνευ όρων επιστροφή όλων των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία ή έχουν απελαθεί από κατεχόμενα από τις ρωσικές δυνάμεις εδάφη της Ουκρανίας.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 91 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 57 αποχές, κατά τη 23η συνεδρίαση της 11ης Έκτακτης Ειδικής Συνόδου για την Ουκρανία. Το κείμενο, που υποβλήθηκε από 39 κράτη-μέλη, καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναλάβει ενεργό ρόλο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Η Ελλάδα και η Κύπρος συνυπέβαλαν και υπερψήφισαν το ψήφισμα.

Σε αυτό καταδικάζονται επίσης οι νομοθετικές και διοικητικές πράξεις της Ρωσίας που διευκολύνουν την απόκτηση ρωσικής υπηκοότητας από Ουκρανούς ανηλίκους, καθώς και πρακτικές υιοθεσίας ή αναδοχής, οι οποίες χαρακτηρίζονται στο ψήφισμα ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Εκφράζεται επίσης «βαθιά ανησυχία» για την τύχη των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους από το 2014 και καταδικάζονται οι «βίαιες μεταφορές και απελάσεις» από τη Ρωσία, που χαρακτηρίζονται ως παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης.

Την εισήγηση του ψηφίσματος στη Γενική Συνέλευση παρουσίασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Σταύρος Λαμπρινίδης, ο οποίος μίλησε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της.

Ο κ. Λαμπρινίδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μένει αδρανής απέναντι στην απαράδεκτη μοίρα των παιδιών της Ουκρανίας», υπογραμμίζοντας ότι διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων ο ΟΗΕ, η UNICEF, η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο Ερυθρός Σταυρός, έχουν τεκμηριώσει σοβαρές παραβιάσεις. Επισήμανε ακόμη ότι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν «δημόσια επιβεβαιώσει» πτυχές των μεταφορών, οι οποίες βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο διεθνών δικαστικών διαδικασιών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ