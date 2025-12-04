Εκδήλωση Smart Paphos 360o για την βιώσιμη αστική καινοτομία από το AUB και το Hackathon

Μια εκδήλωση που στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογικών ιδεών που θα συμβάλουν στον ψηφιακό και βιώσιμο μετασχηματισμό της πόλης διοργανώνουν το Digital Innovation Hub Cyprus (DiGiNN), σε συνεργασία με το American University of Beirut – Mediterraneo (AUB Mediterraneo) αυτό το Σαββατοκύριακο , 6 και 7 Δεκεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις του AUB Mediterraneo στην Πάφο.

Πρόκειται για το Smart Paphos 360° Hackathon με τη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από Πανεπιστήμια όλης της Κύπρου.

Με κεντρικό θέμα «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της Πάφου», το Hackathon, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, προσκαλεί τους φοιτητές να σχεδιάσουν καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές προκλήσεις.

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν συλλογικά σε σημαντικούς τομείς όπως η ανάπτυξη έξυπνων πόλεων, η ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η δημόσια ασφάλεια, η κυβερνοασφάλεια και η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του AUB Mediterraneo Δρ Wassim El Hajj, το Smart Paphos 360° Hackathon αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου να δημιουργεί ευκαιρίες μέσα από τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να ασχοληθούν με ουσιαστικές κοινωνικές προκλήσεις.

Συνδυάζοντας, πρόσθεσε, την τεχνολογία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική ευθύνη, η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς ώστε να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο έξυπνης και βιώσιμης Πάφου.»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν στενά με συνομηλίκους τους υπό την καθοδήγηση ειδικών της αγοράς, ακαδημαϊκών μεντόρων και ειδικών στην καινοτομία. Το Hackathon στοχεύει στην ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και τοπικών φορέων, προωθώντας παράλληλα ιδέες με δυνατότητες έμπρακτης υλοποίησης στην πόλη. Η διήμερη εκδήλωση θα αρχίσει με εισαγωγική συνεδρία και παροχή γενικών οδηγιών.

Θα ακολουθήσουν συνεχείς φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης ιδεών, συναντήσεις με μέντορες και τελικό γύρο παρουσιάσεων και αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με απονομή βραβείων και καταληκτικές τοποθετήσεις.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Hackathon, οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος έχουν ήδη συμμετάσχει σε δύο διαδικτυακά εργαστήρια, Mastering the Pitch και Prototyping 101, τα οποία είχαν ως στόχο να τους εφοδιάσουν με τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να παρουσιάσουν ουσιαστικές και καλά δομημένες λύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Smart Paphos 360° Hackathon, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το https://www.diginn.eu/smart-paphos-360-hackathon-innovating-for-a-better-city/