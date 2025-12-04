Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Στο Δικαστήριο αύριο ο 58χρονος για τον φόνο εκ προμελέτης με θύμα 26χρονο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Παρουσιάζεται αύριο Παρασκευή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ο 58χρονος για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε έξω από περίπτερο στα Κονιά το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου με θύμα 26χρονο.

Αν και η ανανέωση του διατάγματος της οκταήμερης προσωποκράτησης του 58χρονου εκπνέει την Δευτέρα εντούτοις τα μέλη της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Πάφου που εργάζονται για την υπόθεση της δολοφονίας του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου έχουν συμπληρώσει τον φάκελο της υπόθεσης.

Ο φάκελος έχει ήδη αποσταλεί στην Νομική Υπηρεσία η οποία αποφάσισε όπως καταχωρηθεί η υπόθεση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου. Σημειώνεται πως ο 58χρονος έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Ως εκ τούτου αύριο αναμένεται η παραπομπή του 58χρονου ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα