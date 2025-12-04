Στο Δικαστήριο αύριο ο 58χρονος για τον φόνο εκ προμελέτης με θύμα 26χρονο

Παρουσιάζεται αύριο Παρασκευή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ο 58χρονος για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε έξω από περίπτερο στα Κονιά το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου με θύμα 26χρονο.

Αν και η ανανέωση του διατάγματος της οκταήμερης προσωποκράτησης του 58χρονου εκπνέει την Δευτέρα εντούτοις τα μέλη της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Πάφου που εργάζονται για την υπόθεση της δολοφονίας του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου έχουν συμπληρώσει τον φάκελο της υπόθεσης.

Ο φάκελος έχει ήδη αποσταλεί στην Νομική Υπηρεσία η οποία αποφάσισε όπως καταχωρηθεί η υπόθεση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου. Σημειώνεται πως ο 58χρονος έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Ως εκ τούτου αύριο αναμένεται η παραπομπή του 58χρονου ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου.