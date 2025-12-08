Φαίδωνος : Συμφωνία με την Ομ. Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής για τη δημιουργία νέου θεσμού φιλοξενίας νέων της διασποράς στην Πάφο

Ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής (FCAO - Federation of Cypriot American Organizations), κ. Κυριάκος Παπαστυλιανού, συμφώνησαν στη Νέα Υόρκη όπως προχωρήσει άμεσα ο σχεδιασμός για τη δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού φιλοξενίας νέων Ελληνοκυπρίων ηλικίας 14-17 ετών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων, στην Πάφο.

Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση των δεσμών των Ελληνοκυπρίων αποδήμων με την πατρίδα τους και εντάσσεται, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος στον κ. Παπαστυλιανού, στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Δήμου Πάφου για την ενίσχυση και ανάδειξη του τομέα της εκπαίδευσης στην πόλη.

Παράλληλα, υπηρετεί και τον βραχυπρόθεσμο στόχο του Δήμου στον τομέα της εκπαίδευσης, που είναι η προσέλκυση περισσότερων Ελληνοκυπρίων μαθητών και φοιτητών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αξίες, τον πολιτισμό και την ιστορία της Κύπρου και να επιλέξουν την πόλη ως τόπο μάθησης, σπουδών και δημιουργίας. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η επιτυχία του καθιερωμένου διετούς προγράμματος φιλοξενίας της FCAO, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Βάσει αυτής της εμπειρίας, οι δύο συνομιλητές συμφώνησαν να σχεδιάσουν ένα επιπλέον, συμπληρωματικό πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιείται στις ενδιάμεσες χρονιές, ώστε περισσότερα παιδιά ηλικίας 14-17 ετών να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φύση και τις αξίες της Κύπρου.

Οι δύο άνδρες έχουν συμφωνήσει όπως, προωθηθεί άμεσα η πρόταση προς έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου Πάφου και της Ομοσπονδίας, με στόχο η πρώτη εφαρμογή του νέου θεσμού να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.

Καταληκτικά, ο Δήμος Πάφου και η Ομοσπονδία θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων που θα ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση της νέας γενιάς των Αποδήμων με την Κύπρο, στηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Πάφου ως ανερχόμενου κέντρου εκπαίδευσης, γνώσης και διεθνούς κινητικότητας.