Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) στην περιφέρεια Αομόρι της βόρειας Ιαπωνίας, με βάση τις μετρήσεις της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (JMA).

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μετρήσεις, ο σεισμός είχε επίκεντρο 80 χιλιόμετρα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Αομόρι, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 50 χιλιόμετρα, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι μέχρι τρία μέτρα, η οποία καλύπτει τρεις περιφέρειες (Αομόρι, Χοκάιντο και Ιβάτε). Μάλιστα, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών να εκκενώσουν αμέσως και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με τη JMA. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι ο σεισμός έπληξε την πόλη Μισάβα.

Πηγή: protothema.gr