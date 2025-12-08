Ελάχιστη εισροή στα φράγματα της Κύπρου – Αποθήκευσαν μόλις για την κατανάλωση μίας ημέρας

Αμελητέες είναι σύμφωνα με το Τμήμα Υδάτων οι ποσότητες νερού που εισέρρευσαν στα φράγματα της Κύπρου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του τριημέρου. Σε αριθμούς ποσοτήτων, μόλις περίπου 130.000 κυβικά μέτρα νερού, που είναι περίπου η κατανάλωση μίας ημέρας παγκύπρια, έχουν αποθηκεύσει οι υδατοφράκτες του νησιού, δεδομένου ότι κατά το τριήμερο έφτασε σε αυτούς σχεδόν μισό εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού Παγκύπρια, που ισοδυναμεί με την κάλυψη της κατανάλωσης νερού για το ίδιο το τριήμερο, συν μία επιπλέον ημέρα, όπως δήλωσε στον «Π» ο Μάριος Χατζηκωστής, ανώτερος τεχνικός μηχανικός στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).

«Καταγράψαμε μικρή εισροή, αλλά όχι ό,τι αναμένει το κοινό από τις βροχές. Ως Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναμέναμε χαμηλή εισροή και πράγματι ήταν χαμηλή», είπε.

«Για κάποιον μπορεί να φαίνεται μεγάλη ποσότητα το μισό εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού, όμως όχι για το ΤΑΥ», πρόσθεσε ο κ. Χατζηκωστής, για να υποδείξει ότι υπό κανονικές συνθήκες αυτή την εποχή θα έπρεπε να αποθηκεύονταν αρκετή ποσότητα νερού στα φράγματα, ώστε να καλύπτονται οι μήνες που δεν σημειώνονται βροχές.

«Δεν έχει κατεβεί ο ποταμός»

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες σε φράγματα της επαρχίας Πάφου, όπου για μια σειρά λόγων, όπως η πορεία των νεφών προς το νησί, κάθε χρόνο συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα νερού, ώστε μέσω αγωγών να διαμοιράζεται σε όλη την Κύπρο, αλλά και να καταγράφονται παραδοσιακά οι πρώτες υπερχειλίσεις. Σε δηλώσεις του στον «Π» ο επαρχιακός μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Πάφου, Χάρης Κασιουλής, σημείωσε ότι στο Διαμέρισμα Χρυσοχούς σε κανένα από τα φράγματα δεν έχει καταγραφεί σημαντική εισροή, δηλαδή σε αυτά της Αργάκας, της Ευρέτου, του Πωμού και της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.

Τόνισε επίσης ότι κάποιες χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού που έχουν τα φράγματα της περιοχής είναι της επιφάνειας της περιοχής του ταμιευτήρα και δεν είναι από εισροή νερού. «Δεν έχει κατεβεί ο ποταμός, να τρέξει, όπως συνέβη στην περίπτωση του ποταμού του Λατσιού», είπε χαρακτηριστικά.

Πρώτα ο κορεσμός του εδάφους

Εξηγώντας τους λόγους της μικρής ροή στους ταμιευτήρες νερού, ο κ. Χατζηκωστής είπε ότι αναμένουν πρώτα να κορεστεί πλήρως το έδαφος στα χωράφια, χαρακτηρίζοντας τις τελευταίες βροχές ευεργετικές για τη γεωργία. Στη συνέχεια, μετά από άλλες βροχοπτώσεις, το νερό θα μπορεί να φεύγει από τα χωράφια, πρόσθεσε, για να διοχετεύεται στους ποταμούς και ακολούθως στα φράγματα.

Στους υδατοφράκτες της Κύπρου σήμερα υπάρχουν συνολικά αποθηκευμένα 27 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, μόλις το 9.4% της πληρότητας τους.