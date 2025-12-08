Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Αγριότητες στην Κρήτη: Ταυτοποιήθηκαν οι αγρότες, παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ κατέστρεψαν περιπολικά.

Σοβαρά επεισόδια προκάλεσαν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Ηράκλειο και Χανιά  έξω από τα αεροδρόμια των δύο μεγάλων πόλεων της Κρήτης. 

Οκτώ αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις σε οχήματα της Αστυνομίας. Οι υπαίτιοι έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίσουν κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική oργάνωση

Οι αγρότες «έσπασαν» τα μπλόκα της ΕΛΑΣ, με τα ΜΑΤνα απομακρύνονται από το σημείο και κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο Χανίων. Μάλιστα αναποδογύρισαν ένα περιπολικό που ήταν στημένο στο μπλόκο της αστυνομίας, ενώ βανδάλισαν και μία κλούβα των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Δείτε φωτογραφίες:

 

Κλειστό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Αρκετοί κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό της αστυνομίας και έφτασαν να «εισβάλλουν» στην πίστα του αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης».

Όπως είναι λογικό, λίγο αργότερα αποφασίστηκε να σταματήσει η λειτουργία του αεροδρομίου μέχρι νεοτέρας.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Κρήτη

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου

και-στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού ‘Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑαγρότεςΕΛΛΑΔΑΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα