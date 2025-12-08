Αγριότητες στην Κρήτη: Ταυτοποιήθηκαν οι αγρότες, παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση (φώτος)

Σοβαρά επεισόδια προκάλεσαν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Ηράκλειο και Χανιά έξω από τα αεροδρόμια των δύο μεγάλων πόλεων της Κρήτης.

Οκτώ αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις σε οχήματα της Αστυνομίας. Οι υπαίτιοι έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίσουν κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική oργάνωση

Οι αγρότες «έσπασαν» τα μπλόκα της ΕΛΑΣ, με τα ΜΑΤνα απομακρύνονται από το σημείο και κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο Χανίων. Μάλιστα αναποδογύρισαν ένα περιπολικό που ήταν στημένο στο μπλόκο της αστυνομίας, ενώ βανδάλισαν και μία κλούβα των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Κλειστό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Αρκετοί κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό της αστυνομίας και έφτασαν να «εισβάλλουν» στην πίστα του αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης».

Όπως είναι λογικό, λίγο αργότερα αποφασίστηκε να σταματήσει η λειτουργία του αεροδρομίου μέχρι νεοτέρας.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Κρήτη

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου

και-στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού ‘Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Πηγή: protothema.gr