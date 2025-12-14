Aντιδήμαρχος Πάφου:Αναγκαιότητα η ενισχυμένη παρουσία των ναυαγοσωστών σε επικίνδυνα σημεία και την χειμερινή περίοδο

Στην εκτίμηση ότι αποτελεί αναγκαιότητα η ενισχυμένη παρουσία των ναυαγοσωστών σε επιλεγμένα και επικίνδυνα σημεία και την χειμερινή περίοδο λόγω των καλών καιρικών συνθηκών προέβει ο αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου.

Ο κ. Ονησιφόρου σημειώνει πως η καλοκαιρινή περίοδος στη χώρα μας είναι εκτεταμένη και, λόγω των καιρικών συνθηκών, ουσιαστικά δεν έχουμε πραγματικό χειμώνα.

Η θάλασσα χρησιμοποιείται σχεδόν όλο τον χρόνο και οι κίνδυνοι παραμένουν ανέφερε, προσθέτοντας πως για τον λόγο αυτό, είναι απολύτως αναγκαίο κατά τη χειμερινή περίοδο να υπάρχει ενισχυμένη παρουσία ναυαγοσωστών σε επιλεγμένα και επικίνδυνα σημεία.

Παράλληλα προσθέτει , είναι θέμα δικαιοσύνης και σεβασμού να υπάρξει επέκταση της περιόδου εργασίας των ναυαγοσωστών.

Όπως αναφέρει ο κ. Ονησιφόρου οι ι ναυαγοσώστες δεν είναι εποχικοί άνθρωποι.

Είναι επαγγελματίες που ρισκάρουν τη ζωή τους, έχουν οικογένειες, έχουν ανάγκη για σταθερή, ετήσια εργασία, και δικαιούνται να ζουν με αξιοπρέπεια, να κάνουν Χριστούγεννα με ασφάλεια και σιγουριά όπως όλοι.

Προσθέτει επίσης πως η ασφάλεια δεν έχει εποχή και πως απαιτείται σωστός συντονισμός, δυναμισμός και πρόληψη, όχι αποσπασματικά μέτρα.