Βάναυσα προκαλεί το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών ο πίνακας του εικαστικού Γ. Γαβριήλ λέει ο Εκπρ. Τύπ.της Αρχιεπισκοπής

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Βάναυσα προκαλεί το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών χωρίς να υπάρχει καθόλου το στοιχείο σεβασμού που έπρεπε να εμπεριέχεται στην έννοια της τέχνης ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκης Ευσταθίου κληθείς να σχολιάσει το έργο του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Ο κ. Ευσταθίου σε δηλώσεις του στο "Π" ξεκαθάρισε πως αναφέρεται στο έργο και όχι στον εικαστικό χαρακτηρίζοντας σωστή την ενέργεια της Blue Iris Gallery, να ματαιώσει την έκθεση στην Πάφο.

Πρόσθεσε πως ο συγκεκριμένος πίνακας συνιστά προσβολή και ασέβεια .

Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως δεν αποτελεί αυτό το έργο τέχνη , ούτε ελεύθερη έκφραση μπορεί να εκληφθεί , αλλά κινείται μέσα στα πλαίσια μιας τοξικότητας η οποία ακριβώς ακυρώνει και την έννοια του πολιτισμού ως μεγέθους που ακριβώς κοσμεί την ανθρωπότητα, κατέληξε.

