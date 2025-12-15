Αποζημιώσεις για καλλιέργειες μπανανών

Από τις 10 Δεκεμβρίου 2025 γίνονται δεκτές αιτήσεις Δηλώσεις Ζημιάς, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από ανεμοστρόβιλο σε καλλιέργειες στην Πάφο, κυρίως μπανανοκαλιέργειες.

Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς για το Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πάφου.

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2025 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου.

Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας (είδος, ποικιλία, αριθμός δέντρων και έκταση ανά ποικιλία) που έχει πληγεί.

Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι αποτελεί ευθύνη του Παραγωγού ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του να κοινοποιήσει τυχόν αλλαγή του IBAN στη Δήλωση Ζημιάς που θα υποβληθεί και σε περίπτωση αλλαγής του IBAN θα πρέπει να προσκομιστεί πρωτότυπο έγγραφο από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου η συγκομιδή θα πραγματοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει να αφεθούν αντιπροσωπευτικοί μάρτυρες, σε συνεννόηση με τους λειτουργούς του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου.