Στεγαστικό, συνταγματική αλλαγή και δικαίωμα ψήφου στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες στις αποφάσεις του Υπουργικού

Σειρά σημαντικών αποφάσεων αναμένεται να λάβει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην εναρκτήρια τοποθέτησή του κατά τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος έκανε λόγο για τρεις βασικούς άξονες, με πρώτο την οικονομία και τη διεύρυνση των στεγαστικών σχεδίων. Όπως υποστήριξε, η υπεύθυνη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και η προσπάθεια ενίσχυσης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας επιτρέπουν την υλοποίηση στοχευμένων κοινωνικών παρεμβάσεων σε τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, το στεγαστικό και το κράτος πρόνοιας.

Αναφερόμενος στα αναπτυξιακά δεδομένα, επεσήμανε ότι αναμένονται τα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα οποία θα αποτυπώσουν, όπως είπε, τη δυναμική της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τη διεύρυνση των στεγαστικών σχεδίων, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση.

Ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι η προσιτή στέγη αποτέλεσε εξαρχής προτεραιότητα της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι έχουν επενδυθεί πέραν των 300 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εθνικών πρωτοβουλιών, ενώ σχετικές παρεμβάσεις προωθήθηκαν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε, επίσης, στο σχέδιο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το 2026.

Δεύτερος άξονας των αποφάσεων αφορά, όπως είπε, τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη βάση και των εισηγήσεων της ομάδας του Federal Bureau of Investigation (FBI), η οποία είχε κληθεί στην Κύπρο για να συνδράμει τις Αρχές στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η συνταγματική αυτή αλλαγή θα ενισχύσει το έργο των διωκτικών Αρχών και τη θεσμική θωράκιση της χώρας έναντι της εγκληματικότητας.

Τρίτο ζήτημα, με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα, αφορά την παραχώρηση δικαιώματος ψήφου στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες στις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, θα μπορούν να ψηφίζουν τόσο στον τόπο διαμονής τους όσο και στον τόπο καταγωγής τους, κατά το πρότυπο που ισχύει ήδη για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες. Πρόκειται, όπως υπογράμμισε, για προεκλογική του δέσμευση που υλοποιείται.

Οι σημερινές αποφάσεις, όπως προκύπτει από την τοποθέτηση του Προέδρου, κινούνται σε τρεις διακριτούς άξονες: οικονομική και κοινωνική πολιτική, θεσμική ενίσχυση κατά της εγκληματικότητας και αποκατάσταση ισονομίας σε ζητήματα εκλογικών δικαιωμάτων.