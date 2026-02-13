Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

40 χρόνια κεφτεδάκια ΙΚΕΑ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Σχεδιασμένα «για τους πολλούς», τα κεφτεδάκια HUVUDROLL έγιναν σύμβολο του δημοκρατικού design στη γεύση: απλά, προσιτά, νόστιμα και αγαπητά σε όλο τον κόσμο.

Η ΙΚΕΑ γιορτάζει 40 χρόνια από τότε που δημιούργησε και παρουσίασε τα εμβληματικά κεφτεδάκια της, η σχέση της ΙΚΕΑ με το φαγητό ξεκινά ήδη από το 1958, όταν ο ιδρυτής της, Ingvar Kamprad, προσέφερε καφέ και μπισκότα στους επισκέπτες, θέλοντας να κάνει την εμπειρία αγορών πιο φιλόξενη και ζεστή. Λίγα χρόνια αργότερα, το πρώτο εστιατόριο μέσα σε κατάστημα ΙΚΕΑ έθεσε τις βάσεις για μια φιλοσοφία που εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο κομμάτι του brand.

Το 1985 δημιουργήθηκαν τα σουηδικά κεφτεδάκια ΙΚΕΑ. Σχεδιασμένα «για τους πολλούς», τα κεφτεδάκια HUVUDROLL έγιναν σύμβολο του δημοκρατικού design στη γεύση: απλά, προσιτά, νόστιμα και αγαπητά σε όλο τον κόσμο.

Σαράντα χρόνια μετά, τα κεφτεδάκια ΙΚΕΑ, παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πιάτα της ΙΚΕΑ διεθνώς και συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η γεύση μπορεί να είναι εμπειρία, ανάμνηση και ένας τρόπος να φέρνει τους ανθρώπους κοντά – πάντα για τους πολλούς.

#ikeacyprus
#zoumemazi
#dimiourgoumemazi

Tags

ΙΚΕΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα