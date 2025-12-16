Αδελφοποίηση Νικολαιδείου Γυμνασίου Πάφου με Γυμνάσιο Τεγέας

Το Νικολαίδειο Γυμνάσιο Πάφου, αδελφοποιήθηκε με το Γυμνάσιο Τεγέας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης και του Καθηγητικού Συλλόγου του Νικολαιδείου Γυμνασίου , με τις καλύτερες των εντυπώσεων επέστρεψε από την Πελοπόννησο, η Παφίτικη αποστολή.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη ομάδας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών του Νικολαΐδειου Γυμνασίου Πάφου στην Τεγέα του νομού Αρκαδίας, η οποία διήρκεσε από τις 10 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της επίσημης τελετής αδελφοποίησης με το Γυμνάσιο Τεγέας, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Όπως αναφέρεται η επίσκεψη αυτή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Τεγέα και η Πάφος συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς και μυθολογικούς δεσμούς.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο μυθικός βασιλιάς της Τεγέας Αγαπήνορας, μετά τον Τρωικό Πόλεμο, ίδρυσε την Πάφο και ανήγειρε το Ιερό της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο, δημιουργώντας έναν διαχρονικό δεσμό ανάμεσα στις δύο περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι μαθητές μας συμμετείχαν σε κοινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, αντάλλαξαν εμπειρίες με τους μαθητές του Γυμνασίου Τεγέας και γνώρισαν την ιστορία και τον πολιτισμό της Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, στις Μυκήνες, στην Επίδαυρο και στο Ναύπλιο, προσφέροντας στους μαθητές πολύτιμες βιωματικές εμπειρίες και ουσιαστική σύνδεση της σχολικής γνώσης με την ιστορική πραγματικότητα.

Η τελετή αδελφοποίησης πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονης συγκίνησης, παρουσία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, του Αντιδημάρχου του Δήμου Τρίπολης και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Τεγεατικού Συνδέσμου, γεγονός που υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των σχολείων με την εκπαιδευτική και τοπική αυτοδιοίκηση.

Κατά την τελετή, οι διευθύνσεις των δύο σχολείων τόνισαν τη σημασία της αδελφοποίησης για την καλλιέργεια αξιών όπως η φιλία, η συνεργασία, ο αμοιβαίος σεβασμός.

Οι μαθητές του Νικολαΐδειου Γυμνασίου Πάφου παρουσίασαν μουσικό πρόγραμμα με κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια, ενώ οι μαθητές του Γυμνασίου Τεγέας παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς της περιοχής της Αρκαδίας, αναδεικνύοντας την πολιτιστική ταυτότητα και των δύο περιοχών και ενισχύοντας το πνεύμα πολιτιστικής ανταλλαγής.

Η αδελφοποίηση των δύο Γυμνασίων θέτει τη βάση για μελλοντικές κοινές εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ιστορικό και πολιτιστικό δεσμό ανάμεσα στην Τεγέα και την Πάφο.

Επισημαίνεται επίσης πως θα ολοκληρωθεί με τη Β’ φάση της αδελφοποίησης κατά την επίσκεψη των μαθητών του Γυμνασίου Τεγέας στην Πάφο, αργότερα μέσα στη σχολική χρονιά.

Το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου ευχαριστεί θερμά το Γυμνάσιο Τεγέας για τη θερμή φιλοξενία, καθώς και όλους τους θεσμικούς και τοπικούς φορείς που στήριξαν την δράση, με την ευχή η συνεργασία αυτή να έχει μακρά και δημιουργική συνέχεια. Η Διεύθυνση και ο Καθηγητικός Σύλλογος Νικολαΐδειου Γυμνασίου Πάφου