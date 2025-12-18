Εκδήλωση διαμαρτυρίας Παφιτών αγροτών στην περιοχή της Τίμης

Στην περιοχή της Τίμης συγκεντρώθηκαν στις 10:00 το πρωί Παφίτες αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για το πλαίσιο που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΠΕΚ, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ανέφερε ότι το κυπριακό αγροτικό κίνημα, σε συμπόρευση με το πανευρωπαϊκό αγροτικό κίνημα, βρίσκεται σήμερα στους δρόμους διαμαρτυρόμενο για τη σχεδιαζόμενη αλλοίωση και ισοπέδωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Όπως τόνισε, εάν αυτή η αλλαγή προχωρήσει, θα σημάνει το τέλος του αγροτικού τομέα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι ο Κύπριος αγρότης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας των τελευταίων ετών, της κλιματικής κρίσης και της αύξησης του κόστους παραγωγής. Υπογράμμισε, τέλος, πως είναι αναγκαίο η ΚΑΠ όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να ενισχυθεί, ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας του Παναγροτικού, Πανίκος Κάπονας, δήλωσε ότι το πανευρωπαϊκό γεωργικό κίνημα αντιτίθεται στη μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ κατά 20% και στην ενσωμάτωσή της στο Κοινό Ταμείο, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη αντιστρατεύεται τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπονομεύει τη στήριξη ενός κρίσιμου τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια. Ανέφερε επίσης ότι ο Παναγροτικός διαφωνεί με το ύψος των 75 δισ. ευρώ που προωθείται για την ΚΑΠ μέσω ευρωπαϊκού κανονισμού, τονίζοντας πως γίνονται προσπάθειες εξόντωσης των αγροτών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι βάσει του ΚΟΑΠ και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στις τουρκοκυπριακές περιουσίες –είτε ιδιωτικές, είτε χαλίτικες, είτε κρατική γη– ιδιοκτήτης είναι το κράτος, όμως δικαιούχοι παραμένουν οι αγρότες.

Οι γεωργοί της επαρχίας Πάφου συγκεντρώθηκαν με τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα στον δρόμο της Τίμης, πλησίον της εξόδου του αεροδρομίου, όπου αναμενόταν να διακόψουν για λίγα λεπτά την κυκλοφορία.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΑ, Ηρόδοτος Αντωνιάδης, έστειλε το μήνυμα ότι η ΕΚΑ τάσσεται ενάντια στις αντιαγροτικές πολιτικές της Ευρώπης και εξέφρασε την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της διατροφικής αλυσίδας. Τόνισε ότι η Κύπρος είναι μια ημικατεχόμενη χώρα και ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα πρέπει να είναι έμπρακτη και όχι μόνο λεκτική. Ανέφερε ακόμη πως ο πρωτογενής τομέας έχει φτάσει στα όριά του και κατήγγειλε ευρωπαϊκές οδηγίες για αποκοπή 86 δισ. ευρώ, τα οποία –όπως είπε– προορίζονται για πολεμικούς σκοπούς, αφαιρούμενα από τη διατροφική αλυσίδα.

Ο Μιχάλης Ιγνατίου, εκ μέρους της Αγροτικής, δήλωσε ότι η διαμαρτυρία αφορά τη νέα ΚΑΠ και τη νέα αγροτική πολιτική της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτά τα σχέδια που προωθούνται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα του τόπου», κατέληξε.

Ο πρόεδρος της Παράκτιας Αλιείας Τμήμα Πάφου, Λεωνίδας Λεωνίδου, ανέφερε ότι η Ευρώπη, το κυπριακό κράτος και όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στον κλάδο της αλιείας. Όπως είπε, η κλιματική αλλαγή και τα ανεπιθύμητα ξενικά είδη που εισήλθαν στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ έχουν επιφέρει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις. «Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και στέλνουμε το μήνυμα ότι η θάλασσα δεν πάει καλά», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι εάν η κατάσταση συνεχιστεί, το επάγγελμα της αλιείας κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, Τρύφωνας Τρύφωνος, δήλωσε ότι οι γεωπόνοι ενώνουν τη φωνή τους με τους αγρότες απέναντι στις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Όπως είπε, ο τρόπος που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το σύνθημα «πίσω τα τρακτέρ, μπροστά τα τανκς», είναι αδικαιολόγητος.

Οι αγρότες της Πάφου κινήθηκαν με τα τρακτέρ και άλλα οχήματα προς τη Λευκωσία, όπου θα επιδώσουν κοινό υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ακολούθως θα καταλήξουν στο Σπίτι της Ευρώπης, όπου θα επιδοθεί επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως σημείωσαν οι διαμαρτυρόμενοι, βασικοί λόγοι της κινητοποίησης είναι η πρωτοφανής πίεση που δέχεται ο πρωτογενής τομέας, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές, η απόφαση για αλλαγή της αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ μετά το 2027 με μείωση του προϋπολογισμού, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι οποίες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς.

Σημειώνεται ότι οι Κύπριοι αγρότες προβάλλουν και τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου, καθώς και τις αυξημένες δυσκολίες που απορρέουν από την παρατεταμένη ανομβρία και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής.