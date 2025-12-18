Αβέρωφ Νεοφύτου για κρατικό μισθολόγιο: Βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στην ολότητα του πολιτικού συστήματος για την εκτόξευση του ύψους του κρατικού μισθολογίου, την οποία χαρακτήρισε σαν βόμβα για την οικονομία, άσκησε ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ και βουλευτής του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος, αναφέροντας ότι κάνουμε τα ίδια και χειρότερα μάλιστα.

Ευθύνη δεν έχει μόνο η σημερινή κυβέρνηση, τόνισε, αλλά η ολότητα του πολιτικού συστήματος.

Όπως σημείωσε, δεν έκανε κανένα πολιτικό κόμμα, αναφορά για την εκτόξευση του κόστους του κρατικού μισθολογίου λόγω της πρόσφατης συμφωνίας για την ΑΤΑ, λέγοντας επί λέξει ότι «φοβόμαστε τους ψήφους». Οι πρώτοι που ευνοούνται σήμερα, τόνισε, θα είναι οι πρώτοι που θα πληρώσουν σε μελλοντική κρίση.

Όπως ξεκαθάρισε, «δεν είμαστε ενάντια στη δημόσια υπηρεσία», προσθέτοντας ωστόσο ότι όταν υπάρξει μελλοντική κρίση αυτοί που θα θυματοποιηθούν θα είναι και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, υπενθυμίζοντας ότι το 2013 κουρεύτηκαν και οι μισθοί και οι συντάξεις.

Πρέπει να βλέπουμε σφαιρικά την οικονομία, ανέφερε, και όχι τι βολεύει τη δική μας τσέπη.

Από το 2012 μέχρι το 2022, συγκρατήσαμε το κρατικό μισθολόγιο και η αύξηση ήταν €300 εκατ. για δέκα ολόκληρα χρόνια. Με τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης, πρόσθεσε, το 2028 η αύξηση στο κρατικό μισθολόγιο θα ανέλθει στα €2 δισ. εκτιμώντας ότι θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Την ίδια ώρα παραδέχθηκε ότι τα έσοδα είναι αβέβαια.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Αβέρωφ Νεοφύτου στον Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: