Η θάλασσα βάφτηκε κόκκινη στο Ιράν: Το σπάνιο φαινόμενο στο Ορμούζ, εντυπωσιακές εικόνες (βίντεο)

Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές με πλούσια σιδηρούχα εδάφη και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Εικόνα από τον πλανήτη Άρη θύμισε η ακτογραμμή στο νησί του Ορμούζ στο Ιράν με την θάλασσα να βάφεται κόκκινη και εντυπωσιακές εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα, Θοδωρή Κολυδάμ το φαινόμενο δεν εμφανίζεται πρώτη φορά και δεν αποτελεί μυστήριο. Πρόκειται για έναν καθαρά γεωλογικό και υδρομετεωρολογικό μηχανισμό».

Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του στο Χ «το νησί Ορμούζ είναι γνωστό ως Rainbow Island, καθώς διαθέτει εδάφη εξαιρετικά πλούσια σε οξείδια του σιδήρου (κυρίως αιματίτη). Σε περιόδους έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων, το λεπτόκοκκο αυτό υλικό ξεπλένεται από τις πλαγιές, μεταφέρεται επιφανειακά μέσω απορροής και καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί, η αιώρηση των σιδηρούχων ιζημάτων δίνει στο νερό το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα, ιδιαίτερα έντονο κοντά στην ακτή».

Από μετεωρολογικής άποψης, κατά τον κ. Κολυδά, «τέτοια επεισόδια συνδέονται με σπάνιες αλλά ισχυρές βροχοπτώσεις σε μια κατά τα άλλα άνυδρη περιοχή. Το ξηρό έδαφος, με περιορισμένη διήθηση, ευνοεί την ταχεία επιφανειακή απορροή, ενισχύοντας τη μεταφορά ιζημάτων».

«Πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα του πώς τα ακραία υδρολογικά επεισόδια μπορούν να αναδείξουν τη γεωλογική ταυτότητα ενός τόπου μέσα σε λίγες ώρες» συμπληρώνει ο κ. Κολυδάς υπογραμμίζοντας πως οι εικόνες «δεν οφείλονται σε ρύπανση. Αντιθέτως, αποτελεί φυσική διεργασία που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο Ορμούζ, αλλά γίνεται πιο θεαματική όταν οι βροχές είναι έντονες. Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί διεθνώς σε περιοχές με πλούσια σιδηρούχα ή αργιλικά εδάφη, όταν συνδυάζονται με ισχυρά επεισόδια βροχόπτωσης».

Πηγή: huffingtonpost.gr

