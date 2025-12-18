Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο 22% η κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ στην Κύπρο, 25% στην ΕΕ

Στο 20,9% ανήλθε η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στην Κύπρου που προήλθε από ανανεώσιμες πηγές το 2024 από 20,3% το 2023, συνεχίζοντας τη σταδιακή αύξηση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, στην ΕΕ, το 25,2% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, σημειώνοντας αύξηση 0,7 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2023. Αυτό το μερίδιο υπολείπεται κατά 17,3 ποσοστιαίες μονάδες από την επίτευξη του στόχου του 2030 (42,5%), κάτι που θα απαιτούσε μέση ετήσια αύξηση 2,9 ποσοστιαίων μονάδων από το 2025 έως το 2030.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Σουηδία κατέγραψε το υψηλότερο μερίδιο της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και φθάνει το 62,8%. Η Σουηδία βασίστηκε κυρίως σε στερεά βιομάζα, υδροηλεκτρική ενέργεια και αιολική ενέργεια. Η Φινλανδία ακολούθησε με 52,1%, βασιζόμενη σε στερεά βιομάζα, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, ενώ η Δανία ήρθε τρίτη με 46,8%, με το μεγαλύτερο μέρος της ανανεώσιμης ενέργειάς της να προέρχεται από στερεά βιομάζα, αιολική ενέργεια και βιοαέριο.

Τα χαμηλότερα μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφηκαν στο Βέλγιο (14,3%), το Λουξεμβούργο (14,7%) και την Ιρλανδία (16,1%).

