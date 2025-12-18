Παγκ. Πρωτάθλημα Ποδηλασίας: Από την Πάφο στην Ιαπωνία μέσω του Cyprus Gran Fondo

Έναν από τους 32 σταθμούς στο καλεντάρι του UCI Gran Fondo World Series, αποτελεί το Cyprus Gran Fondo που θα διεξαχθεί 3-5 Απριλίου 2026. Αυτό σημαίνει πως μέσω του αγώνα στην Πάφο, οι συμμετέχοντες διεκδικούν θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που φέτος θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της διοργανώτριας Activate Cyprus, κάθε ένας εκ των 32 αγώνων αποτελεί και προκριματικό για τον τελικό με τον αγώνα της Κύπρου να είναι ένας εκ των πρώτων του 2026. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον πέμπτο σταθμό του UCI Gran Fondo World Series εντός της νέας χρονιάς, καθώς θα προηγηθούν αγώνες σε Ντουμπάι, Πορτογαλία, Νότιο Αφρική και Ισπανία.

Ήδη έχουν διεξαχθεί 8 από τους 32 αγώνες πρόκρισης σε Ιταλία (2), Ελλάδα, Βραζιλία, Τουρκία, Γουαδελούπη, Κολομβία και Κίνα. Το 25% των συμμετεχόντων στο Cyprus Gran Fondo, όπως και στους υπόλοιπους αγώνες της σειράς, κερδίζουν το δικαίωμα για να μετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Φέτος, ο στόχος αυτός αποκτάει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μιας και θα πραγματοποιηθεί σε μία χώρα με μεγάλη παράδοση στην ποδηλασία. Στο Cyprus Gran Fondo κάθε χρονιά συμμετέχουν εκατοντάδες ποδηλάτες/τριες από πολλές χώρες του κόσμου, ενώ πέρσι είχαν λάβει μέρος πέραν των 400 αθλητών από 37 διαφορετικές χώρες.

Το Cyprus Gran Fondo 2026 τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.