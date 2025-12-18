Παραμένει υπόδικη η Γερμανίδα για σφετερισμό - Ανακοινώθηκε η απόφαση για τη 2η δίκη εντός δίκης

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε σήμερα το νέο αίτημα που υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας Ewa Isabella Kunzel που κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Το νέο αίτημα για να αφεθεί ελεύθερη η κατηγορούμενη υποβλήθηκε σήμερα, με τον Σωτήρη Αργυρό, δικηγόρο της κατηγορούμενης, να προβάλλει ως νέα στοιχεία που δεν δικαιολογούν την συνέχιση της κράτησής της, το χρονικό διάστημα που βρίσκεται στις Κεντρικές Φυλακές ως υπόδικη (17 μήνες) και την κατάσταση που επικρατεί στο σωφρονιστικό ίδρυμα, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει χώρος για τους υπόδικους και κρατείται μαζί με κατάδικους και βαρυποινίτες. Ανέφερε επίσης ότι, με τα δεδομένα που δημιουργούνται στην υπόθεση δεν προβλέπεται η σύντομη ολοκλήρωση της εκδίκασης και ότι το πιο αισιόδοξο σενάριο είναι να εκδικαστεί σε έξι μήνες.

Εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής η Άννα Ματθαίου, εξέφρασε την άποψη ότι δεν προκύπτουν διαφοροποιητικοί παράγοντες, ώστε να μην συνεχιστεί η κράτηση της κατηγορούμενης, ζητώντας όπως συνεχιστεί η κράτησή της για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν και σε άλλα στάδια της δικαστικής διαδικασίας.

Κατά την σημερινή δικάσιμο το Δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του για την δεύτερη δίκη εντός δίκης που αφορούσε κατά πόσο θα γίνει αποδεκτή η ανακριτική κατάθεση που λήφθηκε από την κατηγορούμενη, αφότου κρίθηκε ότι παραβιάστηκαν συνταγματικά της δικαιώματα μετά την σύλληψή της, με την έρευνα που ακολούθησε να έχει κριθεί παράνομη με προηγούμενη απόφαση. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η ανακριτική κατάθεση αποτελεί προϊόν καρπού από δηλητηριασμένο δέντρο, καθώς ακολούθησε της έρευνας η οποία κρίθηκε παράνομη με βάση προηγούμενη απόφαση του Κακουργιοδικείου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, από τα όσα αναφέρθηκαν, η Αστυνομία είχε στα χέρια της ικανοποιητικά στοιχεία, τα οποία εξασφαλίστηκαν από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο, και σχετίζονταν με τα αδικήματα που διερευνούσαν εναντίον της κατηγορούμενης. Δηλαδή, υπήρχε μαρτυρικό υλικό, το οποίο είχε εξασφαλιστεί πριν από την σύλληψη και την έρευνα που ακολούθησε.

Το δικαστήριο έδωσε οδηγίες όπως, η Κατηγορούσα Αρχή τροποποιήσει την ανακριτική κατάθεση και να αφαιρεθούν ερωτοαπαντήσεις που σχετίζονται με τα τεκμήρια που κρίθηκαν παράνομα και να κατατεθεί για την συνέχεια της εκδίκασης της υπόθεσης.

Μετά από αυτές τις δύο εξελίξεις, η συνέχεια έχει οριστεί για τις 5 Ιανουαρίου με σκοπό την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας. Πάντως ο συνήγορος υπεράσπισης, προϊδέασε ότι θα ακολουθήσουν σωρεία ενστάσεων καθώς, κατά την άποψη εγείρονται και άλλα σοβαρά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν από το Δικαστήριο.