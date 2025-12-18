Brigitte Macron: 343 γυναίκες κατέθεσαν μήνυση εναντίον της μετά τα προσβλητικά σχόλια που έκανε

Η Brigitte Macron βρίσκεται στο επίκεντρο νομικής αντιπαράθεσης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ακούγεται να αποκαλεί φεμινίστριες διαδηλώτριες με προσβλητικό και σεξιστικό χαρακτηρισμό, κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης στο Παρίσι.

Συνολικά 343 γυναίκες κατέθεσαν αυτή την εβδομάδα μήνυση για δημόσια εξύβριση κατά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Ο αριθμός δεν είναι τυχαίος, καθώς παραπέμπει στο ιστορικό μανιφέστο του 1971 υπέρ της νομιμοποίησης των αμβλώσεων, το οποίο είχαν υπογράψει 343 γυναίκες δηλώνοντας δημόσια ότι είχαν προχωρήσει σε διακοπή κύησης.

Το επίμαχο βίντεο, που τραβήχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, δείχνει τη Brigitte Macron στα παρασκήνια του θεάτρου Folies Bergère να συνομιλεί με τον Ary Abittan, Γάλλο ηθοποιό και κωμικό, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για βιασμό. Η Brigitte Macron είχε παρακολουθήσει την παράστασή του μαζί με την κόρη της και φίλους.

Την προηγούμενη βραδιά, φεμινίστριες ακτιβίστριες είχαν διακόψει την παράσταση φωνάζοντας συνθήματα όπως «Abbitan, βιαστή!», διαμαρτυρόμενες για αυτό που χαρακτήρισαν «κουλτούρα ατιμωρησίας» γύρω από τη σεξουαλική βία στη Γαλλία. Στο βίντεο, η Brigitte Macron ρωτά τον Ary Abittan πώς αισθάνεται και, όταν εκείνος απαντά ότι φοβάται, αναφέρεται στις διαδηλώτριες ως «sales connes» (βρωμιάρες σκύλες) και προσθέτει ότι, αν εμφανιστούν ξανά, «θα τις πετάξουμε έξω».

Η Juliette Chapelle, δικηγόρος των φεμινιστικών οργανώσεων που κατέθεσαν τη μήνυση, δήλωσε στο ραδιόφωνο France Inter ότι «είναι η πρώτη κυρία της Γαλλίας και τα λόγια της έχουν βαρύτητα». Όπως ανέφερε, η Brigitte Macron εμφανίζεται δημόσια ως υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των γυναικών, ωστόσο «υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις δημόσιες τοποθετήσεις της και σε όσα πραγματικά πιστεύει».

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση βιασμού εις βάρος του Ary Abittan, που είχε ξεκινήσει το 2021, έκλεισε το 2024 λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων για παραπομπή σε δίκη, απόφαση που επιβεβαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό τον Ιανουάριο του 2025.

H απάντηση της Brigitte Macron

Απαντώντας στις αντιδράσεις, η Brigitte Macron δήλωσε στο γαλλικό μέσο Brut ότι «λυπάται αν πλήγωσε γυναίκες θύματα», χαρακτηρίζοντας τα σχόλια που καταγράφηκαν στο βίντεο ως «ιδιωτικά». Ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να μετανιώσει γι’ αυτά, σημειώνοντας πως, παρότι είναι σύζυγος του προέδρου της Δημοκρατίας, παραμένει πάνω απ’ όλα ο εαυτός της και, σε ιδιωτικές στιγμές, μπορεί να εκφραστεί με τρόπο που δεν είναι απολύτως κόσμιος.

Μεταξύ των οργανώσεων που υπέβαλαν τη μήνυση βρίσκεται και η Les Tricoteuses Hystériques, ομάδα που ιδρύθηκε το 2024, την περίοδο της μεγαλύτερης δίκης για βιασμούς στη Γαλλία, όπου δεκάδες άνδρες καταδικάστηκαν για τη σεξουαλική κακοποίηση της Gisèle Pelicot, την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε και καλούσε άγνωστους να τη βιάζουν, ενώ κοιμόταν. Η ονομασία της οργάνωσης προέκυψε ως απάντηση σε χαρακτηρισμούς υπεράσπισης, που είχαν αποκαλέσει τις γυναίκες που διαδήλωναν έξω από το δικαστήριο «υστερικές», παραπέμποντας στις γυναίκες της Γαλλικής Επανάστασης που παρακολουθούσαν τις εκτελέσεις με γκιλοτίνα πλέκοντας.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στις γυναίκες που προσβλήθηκαν, υιοθετώντας ειρωνικά τον χαρακτηρισμό με το hashtag #salesconnes. Ανάμεσά τους και η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Judith Godrèche, κεντρική φωνή του γαλλικού κινήματος #MeToo, η οποία έχει καταγγείλει δύο σκηνοθέτες για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη. Σε ανάρτησή της έγραψε: «Κι εγώ είμαι μια “salle conne” και στηρίζω όλες τις υπόλοιπες».

