Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Αναθεώρηση Δείκτη Τιμών Κατοικιών από Στατιστική Υπηρεσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης, η ετήσια αύξηση του δείκτη είναι 2,7% το δεύτερο τρίμηνο

Την αναθεώρηση του τριμηνιαίου Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) από το 2016 μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, βελτιώνοντας τη σταθερότητα, συνεκτικότητα και ακρίβεια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αναθεώρηση κρίθηκε αναγκαία λόγω της βελτίωσης της διαδικασίας ποιοτικής προσαρμογής του ΔΤΚατ, μέσω της επικαιροποίησης και της χρήσης επιπρόσθετων μεταβλητών στη μεθοδολογία υπολογισμού του.

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν πιο ολοκληρωμένα και εμπλουτισμένα μικροδεδομένα από την κύρια διοικητική πηγή.

Επισημαίνεται ότι, με την αναθεώρηση του ΔΤΚατ επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνάφεια με άλλους σχετικούς δείκτες της Στατιστικής Υπηρεσίας και αποτυπώνεται καλύτερα η εξέλιξη της αγοράς ακινήτων κατά την τελευταία δεκαετία. 

Στο 2,7% η ετήσια αύξηση

Ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης, ο ΔΤΚατ για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, υπολογίζεται στις 147,24 μονάδες. Συγκρινόμενος με το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο ΔΤΚατ μειώθηκε κατά 1,9% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 2,7%. 

Tags

ΑκίνηταΚτηματολόγιοΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα