Αναθεώρηση Δείκτη Τιμών Κατοικιών από Στατιστική Υπηρεσία

Την αναθεώρηση του τριμηνιαίου Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) από το 2016 μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, βελτιώνοντας τη σταθερότητα, συνεκτικότητα και ακρίβεια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αναθεώρηση κρίθηκε αναγκαία λόγω της βελτίωσης της διαδικασίας ποιοτικής προσαρμογής του ΔΤΚατ, μέσω της επικαιροποίησης και της χρήσης επιπρόσθετων μεταβλητών στη μεθοδολογία υπολογισμού του.

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν πιο ολοκληρωμένα και εμπλουτισμένα μικροδεδομένα από την κύρια διοικητική πηγή.

Επισημαίνεται ότι, με την αναθεώρηση του ΔΤΚατ επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνάφεια με άλλους σχετικούς δείκτες της Στατιστικής Υπηρεσίας και αποτυπώνεται καλύτερα η εξέλιξη της αγοράς ακινήτων κατά την τελευταία δεκαετία.

Στο 2,7% η ετήσια αύξηση

Ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης, ο ΔΤΚατ για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, υπολογίζεται στις 147,24 μονάδες. Συγκρινόμενος με το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο ΔΤΚατ μειώθηκε κατά 1,9% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 2,7%.