Δωροκουπόνια σε 180 μαθητές από τον Δήμο Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Δήμος Ιεροκηπίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και της έμπρακτης στήριξης των ευάλωτων οικογενειών της δημαρχούμενης περιοχής, παρέδωσε κουπόνια για αγορά ρουχισμού σε 180 παιδιά που φοιτούν σε εννέα (9) εκπαιδευτήρια (Γεροσκήπου, Κονιών και Τίμης).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η παράδοση των κουπονιών πραγματοποιήθηκε σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας, από τον Δήμαρχο Νίκο Παλιό και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Προστασίας του Πολίτη Γιώργο Λεωνίδα, προς τους Διευθυντές ή εκπροσώπους των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Famous Sports για την κοινωνική τoυ ευαισθησία και τη σημαντική συμβολή του στη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Προσθέτει τέλος πως ιδιαίτερα τις ημέρες των εορτών, θα συνεχίσει να φροντίζει τις αδύναμες ομάδες που έχει στους κόλπους του και να στηρίζει τους πάσχοντες συνανθρώπους μας.

