Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

Κομισιόν για κυρώσεις κατά Ρωσίας: Στο μέλλον οι αποφάσεις ενόψει Κυπριακής Προεδρίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αναφορικά με το 20ό πακέτο κυρώσεων, τόνισε ότι «όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν σχολιάζουμε μελλοντικά πακέτα κυρώσεων όσο αυτά βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση».

Στο μέλλον παρέπεμψε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, ερωτώμενος σχετικά με τις προθέσεις της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας για το επόμενο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, επισημαίνοντας πως η Κομισιόν δε σχολιάζει πακέτα υπό συζήτηση που δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί. Η Επιτροπή ερωτήθηκε σχετικά με τις θέσεις και προθέσεις της Κυπριακής Προεδρίας σχετικά με το 20ό, επερχόμενο πακέτο κυρώσεων.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Γκιλ, ανέφερε ότι «η Κυπριακή Προεδρία ξεκινά σε περίπου δέκα ημέρες και βρισκόμαστε ήδη σε στενή επαφή μαζί τους». Όπως σημείωσε, «έχουμε συνεργαστεί για την προετοιμασία της Προεδρίας και συζητάμε το πλήρες φάσμα των θεμάτων που θα απασχολήσουν το έργο της, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης δουλειάς για την Ουκρανία».

Αναφορικά με το 20ό πακέτο κυρώσεων, τόνισε ότι «όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν σχολιάζουμε μελλοντικά πακέτα κυρώσεων όσο αυτά βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση». Υπογράμμισε ωστόσο ότι «εργαζόμαστε πολύ στενά με τα κράτη-μέλη, ώστε να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ως ΕΕ για να περιορίσουμε τη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον σκληρό, βάρβαρο, παράνομο και αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο». Παράλληλα, επεσήμανε ότι «σε κάθε νέο πακέτο κυρώσεων προσπαθούμε να κλείνουμε τυχόν κενά ή αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί σε προηγούμενα πακέτα» και διαβεβαίωσε ότι «αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί βασική μας προτεραιότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΚΥΡΩΣΕΙΣΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 2026ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα