Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στατιστική Υπηρεσία: Σχεδόν 3 στους 10 Κύπριους στην κατώτερη εισοδηματική τάξη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο 27,8% ο πληθυσμός με χαμηλά εισοδήματα και στο 14,6% όσοι ζουν σε κίνδυνο φτώχειας - Στη μεσαία τάξη το 64,6% των πολιτών το 2024.

Το 27,8% του πληθυσμού της Κύπρου κατατάσσεται στην κατώτερη εισοδηματική τάξη και το 7,6% στην ανώτερη, σύμφωνα με την έκδοση «Πληθυσμός κατά Εισοδηματική Τάξη» για το 2024 που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Την ίδια ώρα, το 14,6% του πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε 139.930 άτομα, ζει σε κίνδυνο φτώχειας, αφού το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημά του είναι ίσο ή μικρότερο με €12.400, που είναι το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας.

Με βάση τη μεθοδολογία που εισηγείται ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η «μεσαία εισοδηματική τάξη» ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά με το εισόδημα του να κυμαίνεται μεταξύ του 75% και του 200% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος. Ο πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά όπου το εισόδημα τους βρίσκεται πάνω από το 200% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος ανήκει στην «ανώτερη εισοδηματική τάξη» και ο πληθυσμός με εισόδημα κάτω από το 75% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος ανήκει στην «κατώτερη εισοδηματική τάξη».

Το εθνικό διάμεσο εισόδημα  υπολογίζεται για το 2024 στα €20.666. Το 27,8% που ανήκει στην κατώτερη εισοδηματική τάξη έχει ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα ίσο ή κάτω από €15.500. Το 64,6% του πληθυσμού που ανήκει στη μεσαία τάξη έχει διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα €23.517, ενώ το 7,6% που ανήκει στην ανώτερη εισοδηματική τάξη έχει διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα €51.316.

Η μεσαία εισοδηματική τάξη χωρίζεται σε κατώτερη, μέση και ανώτερη. Το 22,2% ανήκει στην κατώτερη μεσαία τάξη και το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα του κυμαίνεται μεταξύ €15.501 και €20.666. Το 30,7% ανήκει στη μέση μεσαία τάξη και το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημά του είναι €20.667-30.999. Στην ανώτερη μεσαία τάξη ανήκει το 11,7% με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα €31.000-41.332.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού βρίσκεται στη μεσαία εισοδηματική τάξη και βρίσκεται πάντα πάνω από το 60%, με εξαίρεση τα χρόνια που ακολούθησαν την οικονομική κρίση. Το 2024 το 64,6% του πληθυσμού βρισκόταν στη μεσαία οικονομική τάξη.

Το 36,6% των ατόμων που περιλαμβάνονται στην κατώτερη τάξη είναι εργαζόμενοι και το 35,9% συνταξιούχοι. Αντίστοιχα, στη μεσαία τάξη το 68,6% είναι εργαζόμενοι και 14% συνταξιούχοι, ενώ στην ανώτερη το 71,7% είναι εργαζόμενοι και το 14,3% συνταξιούχοι.

Ως προς τη σύνθεση των νοικοκυριών, το 56% της κατώτερης τάξης αφορά νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Το αντίστοιχο ποσοστό για τη μεσαία και την ανώτερη τάξη είναι 45,9% και 57,4% αντίστοιχα. Νοικοκυριά με ένα εξαρτώμενο παιδί αποτελούν το 11,9% της κατώτερης τάξης, το 20,5% της μεσαίας και το 21,2% της ανώτερης. Στα νοικοκυριά με 2 εξαρτώμενα παιδιά ανήκει το 18,4% της κατώτερης τάξης, το 24,2% της μεσαίας και το 18,9% της ανώτερης. Από τρία και πάνω εξαρτώμενα παιδιά έχει το 13,7% της κατώτερης τάξης, το 9,4% της μεσαίας και το 2,5% της ανώτερης.

Ηλικιακά, το 30,5% της κατώτερης τάξης είναι 65 και άνω, το 18,1% παιδιά και το 13,1% νέοι. Οι ενήλικες σε ηλικία εργασίας είναι το 38,3%. Στη μεσαία τάξη η πλειοψηφία είναι ενήλικες σε ηλικία εργασίας (53,6%), το 18,7% παιδιά, το 15,5% νέοι και το 12,2% συνταξιούχοι. Στην ανώτερη τάξη οι ενήλικες σε ηλικία εργασίας είναι το 59,5%, με τους συνταξιούχους να είναι το 16,3%, τα παιδιά το 13,9% και οι νέοι (18-29) το 10,3%.

Διαχρονικά, το υψηλότερο ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά τα οποία καθυστέρησαν στην αποπληρωμή των δόσεων του δανείου της κύριας κατοικίας ή του ενοικίου βρίσκεται ανάμεσα στην κατώτερη εισοδηματική τάξη. Το 2024 το 27% της κατώτερης τάξης καθυστέρησε στις αποπληρωμές αυτές, το 9,9% από τη μεσαία εισοδηματική τάξη και το 3% από την ανώτερη εισοδηματική τάξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΜΙΣΘΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα