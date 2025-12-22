Βρετανία: Μεγάλη καθίζηση σε κανάλι - Δεκάδες διασώθηκαν με βάρκες

Μεγάλη καθίζηση σε κανάλι στη βόρεια Αγγλία, στη Βρετανία, καταγράφηκε τα ξημερώματαί της Δευτέρας (22/12), με συνέπεια δεκάδες άτομα να διασωθούν με πλωτά και ιδία μέσα.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η καθίζηση παρατηρήθηκε στο Shropshire Union Canal, κοντά στην περιοχή Whitchurch, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν σκάφη και να χρειαστεί η διάσωση περισσότερων από δέκα ανθρώπων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Shropshire κήρυξε το συμβάν ως «μείζον περιστατικό», καθώς σημειώθηκε «σοβαρή ρήξη» στην όχθη του καναλιού, με μεγάλες ποσότητες νερού να διαφεύγουν σε γειτονικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον τρία πλοιάρια παρασύρθηκαν ή εγκλωβίστηκαν στο σημείο της καθίζησης, η οποία εκτιμάται ότι έχει διαστάσεις περίπου 50 επί 50 μέτρα.

Βρετανία: Διάσωση υπό δύσκολες συνθήκες

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στις 4:22 τα ξημερώματα και επιχείρησαν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς το έδαφος παρέμενε ασταθές και το νερό κινούνταν με ταχύτητα. Περισσότερα από δέκα άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις βάρκες, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η αστυνομία του West Mercia Police ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ κάτοικοι της περιοχής έλαβα στήριξη από τις αρχές. Περίπου 12 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά σε κέντρο φιλοξενίας, στο πρώην αστυνομικό τμήμα του Whitchurch.

Βρετανία: «Νόμιζαν ότι έγινε σεισμός»

Ο τοπικός σύμβουλος Άντι Χολ δήλωσε στο BBC ότι πολλοί κάτοικοι πίστεψαν αρχικά πως επρόκειτο για σεισμό. «Δύο βάρκες βρίσκονται ήδη στον πυθμένα της καθίζησης, ενώ άλλες δύο κρέμονται επικίνδυνα στην άκρη και μπορεί να πέσουν ανά πάσα στιγμή», ανέφερε.

Εκπρόσωποι της πυροσβεστικής τόνισαν ότι, παρότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί και η ροή του νερού έχει μειωθεί, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλείας και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

