Χωρίς τελικό ανασχεδιασμό είναι ακόμη το οδικό δίκτυο στον Ακάμα, λέει η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων

Την απουσία τελικού και ολοκληρωμένου ανασχεδιασμού του οδικού δικτύου στον Ακάμα επισημαίνει η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί καμία ολοκληρωμένη μελέτη ανασχεδιασμού του μέρους του οδικού δικτύου που έχει σταματήσει η κατασκευή του πριν δυο περίπου χρόνια με τρόπο που αυτός να συνάδει με τη φυσιογνωμία και την τοπογραφία της περιοχής.

Σε δηλώσεις της η κ. Θεοδοσίου είπε πως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει τελικός ανασχεδιασμός του οδικού δικτύου στον Ακάμα, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν μέχρι σήμερα δεν συνάδουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και ούτε βοηθούν την βιοποικιλότητα. Όπως ανέφερε, ο ανασχεδιασμός του οδικού δικτύου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φυσιογνωμία και την τοπογραφία του Ακάμα, κάτι που –όπως είπε– δεν ισχύει σήμερα, τόσο ως προς τους δρόμους όσο και ως προς τις κατασκευές που έγιναν, με ορθογωνικούς οχετούς- γεφύρια και κυλινδρικούς αγωγούς.

«Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία τελική μελέτη», σημείωσε. Η κ. Θεοδοσίου υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία μιας διεπιστημονικής ομάδας μπορεί να γίνει σωστή και ολοκληρωμένη δουλειά, προσθέτοντας ότι πέραν της μορφής των δρόμων, πρέπει να είναι γνωστή η τελική τους χρήση.

Aνέφερε ότι οι δρόμοι όπως είναι σήμερα αποτελούν εγκαταλειμμένο εργοτάξιο, καθώς είναι μισοτελειωμένοι και το έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί τελικό. Όπως είπε, το διαχειριστικό σχέδιο που είχε οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί προέβλεπε συγκεκριμένο αριθμό ιδιωτικών οχημάτων και χώρων στάθμευσης ΙΧ και λεωφορείων από την πλευρά της Λάρας, ενώ από την πλευρά των Λουτρών θα επιτρεπόταν μόνο η διέλευση δημόσιων λεωφορείων. Διερωτήθηκε, μάλιστα, γιατί αυτές οι αποφάσεις δεν εφαρμόζονται, εφόσον έχουν ήδη ληφθεί.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο στην κατάσταση που είναι σήμερα, δεν αφορά δημόσιους δρόμους, αλλά δασικούς δρόμους που εξυπηρετούν τη διαχείριση της περιοχής του Εθνικού Δασικού Πάρκου, καλώντας το κοινό να το αντιληφθεί. «Για μένα το πρόβλημα είναι πολύ πιο ριζικό και δεν περιορίζεται στο αν οι δρόμοι είναι όμορφοι ή όχι», ανέφερε, σημειώνοντας ότι εκκρεμούν και αποφάσεις για τη δεύτερη φάση των έργων.

Σημειώνεται ότι τα οδικά έργα στον Ακάμα ανεστάλησαν τον Δεκέμβριο του 2023, έπειτα από διαφωνίες και ενστάσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα, με αποτέλεσμα η περιοχή να παραμένει χωρίς ουσιαστική βελτίωση στις υποδομές με εξαίρεση ορισμένες παρεμβάσεις ομαλοποίησης του εδάφους τόσο στη νοτιά πλευρά της χερσονήσου όσο και στη βόρεια , ενώ οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Τα έργα, συνολικού κόστους €16,5 εκατομμυρίων, χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027» και είχαν ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2022. Η κ. Θεοδοσίου αναφέρθηκε επίσης σε δημόσιο, πλατύ ασφαλτοστρωμένο δρόμο που κατασκευάστηκε από τον Δήμο Ακάμα και φτάνει σχεδόν μέχρι τον Άσπρο Ποταμό, απ’ όπου ξεκινά το Εθνικό Δασικό Πάρκο. Όπως επεσήμανε, ο δρόμος αυτός δεν διαθέτει σύστημα διαχείρισης όμβριων υδάτων ούτε σχάρες, με αποτέλεσμα τα επιφανειακά νερά να καταλήγουν λίγο πριν τον Άσπρο Ποταμό.

Σύμφωνα με την ίδια, με τις βροχοπτώσεις τα νερά οδηγούνται στο σημείο όπου τελειώνει ασφαλτόδρομος και στη συνέχεια εκτρέπονται προς τα αριστερά, εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας, πάνω από βραχώδεις επιφάνειες , καταλήγοντας στην ακτογραμμή όπου ρέουν από ψηλό υψόμετρο στη θάλασσα. Όπως προειδοποίησε, είναι θέμα χρόνου να προκληθεί διάβρωση στην περιοχή αυτή μετά από συνεχείς βροχοπτώσεις.

Τέλος, ανέφερε ότι διαφώνησε με την πρόταση που λήφθηκε πλειοψηφικά από την σχετική Ad Hoc Επιτροπή, και αφορά τον σχεδιασμό κατακόρυφου οχετού όμβριων υδάτων στην απόληξη του πιο πάνω ασφαλτόδρομου ο οποίος οχετός να συνεχίζει ακολούθως με κατάλληλη κλίση για να καταλήξει στη μια πλευρά του κόλπου στον Άσπρο ποταμό που είναι ενταγμένος στο δίκτυο Natura2000-Χερσόνησος Ακάμα.

Η ίδια υπέβαλε πρόταση για δημιουργία υπόγειου συστήματος απορροής των όμβριων του δρόμου, ώστε τα νερά να διοχετεύονται με ανάποδη κλίση στην αρχή αυτού του δρόμου όπου να κατασκευαστεί δεξαμενή συλλογής του νερού για σκοπούς ποτίσματος.