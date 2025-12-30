Όταν η Πάφος φόρεσε τα γιορτινά της και γέμισε καρδιές με φως

Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τη χρονιά, κρατάμε ζωντανές τις στιγμές που έκαναν αυτά τα Χριστούγεννα στην Πάφο ξεχωριστά.

Η πόλη της Πάφου πλημμύρισε φως, μουσική και χαμόγελα, μετατρέποντας κάθε γωνιά σε μια μικρή γιορτή ελπίδας και συνάντησης. Σύμφωνα με τον Δ.Πάφου από τις λαμπερές παρελάσεις και τις μελωδικές συναυλίες, μέχρι τις παιδικές φωνές που γέμισαν πλατείες και γειτονιές, το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Δήμου Πάφου ένωσε μικρούς και μεγάλους σε μια κοινή εμπειρία χαράς.

Οι στιγμές ήταν πολλές και δυνατές, όπως η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, οι μουσικές βραδιές, οι θεατρικές παραστάσεις, οι οικογενειακές εκδηλώσεις που ταξίδεψαν το πνεύμα των γιορτών σε κάθε συνοικία.

Η τέχνη, η παράδοση και η προσφορά συναντήθηκαν, θυμίζοντάς μας ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο γιορτή, αλλά συναίσθημα και μοίρασμα.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν επίσης οι τρεις οικογενειακές εκδηλώσεις σε διαφορετικές γειτονιές της Πάφου (Χάνι, Αναβαργός και Μουτάλλος), μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα πιο κοντά στους κατοίκους της πόλης.

Παράλληλα, η συναυλία της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας χάρισε αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ενώ τα παραδοσιακά έθιμα του Δωδεκαημέρου ζωντάνεψαν το εμπορικό κέντρο με ήχους και εικόνες της παράδοσής μας.

Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν με τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του Δήμου Πάφου, με τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Πάφου, σε ένα μουσικό ταξίδι που συνδύασε την παράδοση, τους βυζαντινούς ήχους και γνωστά κλασικά έργα. Ιδιαίτερη σημασία είχαν και οι φιλανθρωπικές δράσεις, όπως το αγαπημένο Santa Run, που ένωσε το πνεύμα των Χριστουγέννων με την προσφορά και την αλληλεγγύη, η καθιερωμένη συναυλία του Δημοτικού Ωδείου καθώς και οι εμφανίσεις της Φιλαρμονικής του Δήμου Πάφου στο εμπορικό κέντρο.

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός του Δήμου Πάφου συμπλήρωσε την εικόνα μιας πόλης που γιόρτασε τα Χριστούγεννα με ζωντάνια, συμμετοχή και ουσιαστικό εορταστικό χαρακτήρα. Στο μεταξύ το Λεωφορείο Αγάπης συνεχίζει τα γιορτινά του δρομολόγια μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου, μεταφέροντας το χριστουγεννιάτικο κλίμα σε κάθε γωνιά της πόλης.

Με οδηγό την αγάπη, τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη, η Πάφος γιόρτασε ουσιαστικά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν και τη νέα χρονιά.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται δυναμικά με ένα μεγάλο Street Party το Σάββατο 4 Ιανουαρίου, από τις 4:00 το απόγευμα, στη διασταύρωση των οδών Πάφου Χρυσανθής και Κωνσταντίνου Κανάρη.

Ο Δ.Πάφου εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Γιατί όταν μια πόλη γιορτάζει μαζί, το φως της γίνεται πιο δυνατό, καταλήγει.