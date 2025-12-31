Δημόσια παρουσίαση για τον παραλιακό τουριστικό δρόμο από το Λατσί μέχρι την Λίμνη

Σε δημόσια παρουσίαση προχωρά ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς για τον παραλιακό τουριστικό δρόμο, ο οποίος εκτείνεται από το Λατσί μέχρι τη Λίμνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή και αναβάθμιση οδικού άξονα συνολικού μήκους περίπου 4.570 μέτρων, από τα οποία περίπου 420 μέτρα αντιστοιχούν σε τμήμα δευτερεύοντος οδικού δικτύου.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Άρθρο 26, Ν. 127(I)/2018) για το Έργο. Όπως αναφέρει ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς σκοπός της παρουσίασης είναι η συγκέντρωση των απόψεων και σχολίων του ενδιαφερόμενου κοινού, όπως και των οργανωμένων συνόλων και φορέων και σε αυτή μπορεί να παρευρεθεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο.

Αντικείμενο της παρουσίασης θα αποτελεί η περιγραφή του Έργου, όπως και τα κύρια αποτελέσματα των σχετικών μελετών που έχουν εκπονηθεί.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που ετοιμάστηκε για το Έργο είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.alaplanning.com. Τέλος ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ανακοινώνει ότι η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, και ώρα 18:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πόλης Χρυσοχούς.