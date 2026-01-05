Η Πάφος ενισχύεται αεροπορικώς περαιτέρω με τη Γερμανία

Αυξημένες πτήσεις της Ryanair από Γερμανικά αεροδρόμια και πτήσεις της Lufthansa από Μόναχο προς Πάφο ανακοινώθηκαν για το καλοκαίρι του 2026.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ) χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Πάφου με τη Γερμανία για την καλοκαιρινή περίοδο 2026, μέσω της Ryanair και της Lufthansa. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ η Ryanair ενισχύει το πτητικό της πρόγραμμα, προσφέροντας αριθμό απευθείας πτήσεων από διάφορα Γερμανικά αεροδρόμια προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενίσχυση της ζήτησης και την περαιτέρω εδραίωση της Πάφου ως ελκυστικού Μεσογειακού προορισμού για τον Γερμανικό τουρισμό.

Συγκεκριμένα βάση του πτητικού της προγράμματος αναμένονται να εκτελεστούν 9 εισερχόμενες πτήσεις την βδομάδα ως ακολούθως, Βερολίνο- Βρανδεμβούργο, Kολονία και Ντύσσελντορφ από 2 εισερχόμενες πτήσεις την βδομάδα και 3 εισερχόμενες από το Μέμινγκεν -Μόναχο Παράλληλα, η Lufthansa, μία από τις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, θα συνδέει το Μόναχο με την Πάφο με 3 τακτικές εβδομαδιαίες πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο του 2026, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και διευρύνοντας τις επιλογές ταξιδιού για επισκέπτες από τη Γερμανία, αλλά και από άλλες αγορές που συνδέονται μέσω του διεθνούς δικτύου της εταιρείας. Επίσης παρατηρείται κινητικότητα όσον αφορά διοργανωτές ταξιδιών για αύξηση των προγραμμάτων τους προς την Πάφο.

Σε δήλωση του, ο Διευθυντής της ΕΤΑΠ Πάφου κος Νάσος Χατζηγεωργίου ανέφερε πως η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων με τη Γερμανία αποτελεί στρατηγικής σημασίας εξέλιξη για την Περιφέρεια Πάφου. Οι νέες και αυξημένες πτήσεις δημιουργούν, όπως είπε, σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, επέκταση της τουριστικής περιόδου, προσέλκυση ποιοτικών επισκεπτών και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ακολούθως ευχαρίστησε θερμά τις αεροπορικές εταιρείες για την εμπιστοσύνη τους στην Πάφο και θα συνεχίσουνε να εργάζονται συστηματικά με την Hermes airports και άλλους εταίρους για τη διατήρηση και ενίσχυση της συνδεσιμότητας με βασικές ευρωπαϊκές αγορές».

Δυστυχώς, προστίθεται, μέχρι σήμερα οι επιδόσεις της Κύπρου από την Γερμανική αγορά δεν είναι ικανοποιητικές εάν κάποιος αναλογιστεί οτι από τα 75 εκ εξερχόμενων ταξιδίων από την Γερμανία, η Κύπρος προσελκύει μόνο περίπου 250,000 αφίξεις δηλ το 0,33 %, ενώ η Κρήτη 1.6 εκατομμύρια αφίξεις, η Ρόδος 1 εκ, και η Μαγιόρκα 4.3 εκ αφίξεις.

Ήδη λόγω των εξελίξεων η ΕΤΑΠ προσαρμόζει το σχέδιο δράσης της με συμμετοχή στην έκθεση FREE Munich 2026 τον Ιανουάριο, εξετάζει πιθανή προσαρμογή της ψηφιακής εκστρατείας με έμφαση στην Γερμανική αγορά, επαφές με διοργανωτές ταξιδιών και αεροπορικές για κοινές προσπάθειες και ενίσχυση των προγραμμάτων τους προς την Πάφο καθώς και πρωτοβουλίες φιλοξενίας Γερμανών δημοσιογράφων /bloggers και τουριστικούς πράκτορες στην περιοχή .

Η Πάφος συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας από τους πλέον ανταγωνιστικούς, σύγχρονους και ποιοτικούς προορισμούς της Μεσογείου, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και υψηλού επιπέδου τουριστικές υποδομές, καταλήγει η ανακοίνωση.