Ισχύει ότι το κινητό μας (κρυφ)ακούει τις συζητήσεις μας και μας στέλνει τις αντίστοιχες διαφημίσεις;

Λέμε στους φίλους μας ότι θέλουμε να κάνουμε ένα ταξίδι στην Ιταλία και, χωρίς να το έχουμε ψάξει καθόλου στην Google, εμφανίζονται ξαφνικά στην οθόνη του κινητού μας διαφημίσεις για τις φτηνότερες πτήσεις για Μιλάνο και Ρώμη. Προτείνουμε στον σύντροφό μας να πάμε σε ένα καινούριο εστιατόριο που μάθαμε ότι άνοιξε στην πόλη και, ως διά μαγείας, το smarthpone αρχίζει να μας προτείνει τις σχετικές διαδικτυακές παρουσιάσεις του. Μετά διαβάζουμε ότι η Apple κλήθηκε να καταβάλει αποζημίωση 95 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από αγωγή ότι η εφαρμογή Siri ηχογραφούσε συνομιλίες των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ώστε να τους προβάλλει εξατομικευμένες διαφημίσεις, και νιώθουμε να επιβεβαιώνεται η υποψία μας ότι το κινητό μας (κρυφ)ακούει τις συζητήσεις μας. Τι ισχύει όμως πραγματικά;

Σύμφωνα με ένα νέο άρθρο της Washington Post, διάφορες εφαρμογές και τεχνολογίες, όπως τα chatbots και οι voice assistants, εντοπίζουν την τοποθεσία, τη δραστηριότητα και τη φωνή μας και κάποιες φορές τα καταγράφουν χωρίς τη συναίνεσή μας και τα χρησιμοποιούν όχι μόνο για διαφημιστικούς αλλά και για άλλους σκοπούς που ίσως δεν έχουμε φανταστεί.

Ωστόσο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Νορθουέστερν David Choffnes πιστεύει ότι υπάρχουν «λίγες πιθανότητες» οι διαφημίσεις που πετάγονται στα κινητά μας να συνδέονται με ό,τι «άκουσε» το μικρόφωνο της συσκευής. Είναι δύσκολο να έχουμε χειροπιαστά στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά ο ίδιος εξηγεί ότι οι εταιρείες συγκεντρώνουν τόσο πολλές πληροφορίες για τον καθένα μας, ούτως ή άλλως, που δεν χρειάζεται να «κρυφακούνε» και τις συζητήσεις μας.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Νορθουέστερν David Choffnes πιστεύει ότι υπάρχουν «λίγες πιθανότητες» οι διαφημίσεις που πετάγονται στα κινητά μας να συνδέονται με ό,τι «άκουσε» το μικρόφωνο της συσκευής. Εξηγεί ότι οι εταιρείες συγκεντρώνουν τόσο πολλές πληροφορίες για τον καθένα μας, ούτως ή άλλως, που δεν χρειάζεται να «κρυφακούνε» και τις συζητήσεις μας.

Ακόμα και όταν, για παράδειγμα, ορκιζόμαστε ότι δεν γκουγκλάραμε ποτέ το όνομα του εστιατορίου που θέλουμε να επισκεφτούμε, μπορεί να το έκανε ο σύντροφός μας από το κοινόχρηστο WiFi του σπιτιού. Ίσως, πάλι, οι εταιρείες να «έκριναν» ότι το συγκεκριμένο εστιατόριο ταιριάζει στις γαστρονομικές προτιμήσεις και την αισθητική μας, σύμφωνα με άλλες αναζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν, π.χ., σε οδηγούς πόλης και πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού.

Άλλωστε, όπως εξηγούν ειδικοί στην τεχνολογία στη Washington Post, ακόμα και αν οι εταιρείες έκριναν ότι αξίζει τον κόπο να καταγράφουν και να αναλύουν τις καθημερινές συζητήσεις μας, η μπαταρία του κινητού μας θα εξαντλείτο σε χρόνο-ρεκόρ από τη συνεχή λειτουργία του μικροφώνου του.

Από την άλλη, όπως έδειξε και η δικαστική υπόθεση κατά της Apple, ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώνονται οι προσωπικές πληροφορίες μας και περνούν από επεξεργασία για διαφημιστικούς σκοπούς δεν είναι απόλυτα διαφανής. Άλλωστε και η Apple και άλλες εταιρείες έχουν παραδεχτεί ότι κάποια ηχητικά αρχεία περνούν από έλεγχο, από λογισμικά αλλά και από υπαλλήλους τους, για να τσεκάρουν την ακριβή λειτουργία κάποιων υπηρεσιών τους. Επιπλέον ο Choffnes, σε μια μελέτη του 2020, κατέληξε ότι οι voice assistants δεν ενεργοποιούνται πάντα ακριβώς τη στιγμή που πρέπει. Και η ιδέα ότι μας ηχογραφούν σε στιγμές που δεν έχουμε επιλέξει εμείς δεν είναι η πιο καθησυχαστική.

Πηγή: marieclaire.gr