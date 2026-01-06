Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανίων στον Δ. Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, κατάνυξη και εορταστικό κλίμα, ο Δήμος Ιεροκηπίας τίμησε και φέτος τη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων, μια ημέρα φωτός, πίστης και πνευματικής ανανέωσης.

Σε συνεργασία με την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, ο φετινός εορτασμός πραγματοποιήθηκε με ανανεωμένη προσέγγιση, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην παραλία της Γεροσκήπου, όπου τελέστηκε ο καθαγιασμός των υδάτων και η ρίψη του Τιμίου Σταυρού, προσδίδοντας νέα δυναμική και ιδιαίτερο συμβολισμό στην τελετή.

Για πρώτη φορά, οι πιστοί μεταφέρθηκαν οργανωμένα με λεωφορείο από τον Ιερό Ναό προς την παραλία, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους και ενισχύοντας το αίσθημα συλλογικότητας και ενότητας. Μια παράδοση που τιμάται με σεβασμό, εξελίσσεται με σύγχρονο πνεύμα και φέρνει την τοπική κοινωνία ακόμη πιο κοντά.

