Πιθανή επηρέαση της υδροδότησης στην Επαρχία Πάφου λόγω θαλασσοταραχής

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ενημερώνει το κοινό ότι στην Επαρχία Πάφου, λόγω έντονης θαλασσοταραχής και της συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων ιζημάτων, έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση στην παραγωγή νερού από τα διυλιστήρια και τις μονάδες αφαλάτωσης.

Ως εκ τούτου, ενδέχεται να επηρεαστεί η παροχή νερού κατά τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΤΑΥ, λειτουργοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, σε συνεργασία με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κάλυψης των υδατικών αναγκών.

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό , προστίθεται στην ανακοίνωση, όπως τόσο οι καταναλωτές όσο και οι Αρχές Υδατοπρομήθειας επιδεικνύουν αυξημένη υπευθυνότητα στη χρήση του νερού και λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης. 

Το ΤΑΥ ευχαριστεί το το κοινό για την κατανόηση και απολογείτε για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ενδέχεται να προκληθεί, καταλήγει η ανακοίνωση.

