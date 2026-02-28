Reuters: Για υψηλό ρίσκο πριν το χτύπημα στο Ιράν ενημερώθηκε ο Τραμπ - Ποιος ο σκοπός του αμερικανού προέδρου

Πριν από την αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έλαβε ενημερώσεις που όχι μόνο περιλάμβαναν ωμές εκτιμήσεις για τον κίνδυνο σημαντικών αμερικανικών απωλειών, αλλά προέβαλλαν και την προοπτική μιας «γενεαλογικής» μετατόπισης στη Μέση Ανατολή υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος.

Η έναρξη της επιχείρησης που το Πεντάγωνο ονόμασε Επιχείρηση «Επική Οργή» το Σάββατο βύθισε τη Μέση Ανατολή σε μια νέα και απρόβλεπτη σύγκρουση. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν στόχους σε όλο το Ιράν, προκαλώντας ιρανικά αντίποινα κατά του Ισραήλ και γειτονικών αραβικών χωρών του Κόλπου.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι οι ενημερωτές παρουσίασαν την επιχείρηση στον πρόεδρο ως σενάριο υψηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης.

Ο ίδιος ο Τραμπ φάνηκε να απηχεί αυτή τη θέση, όταν αναγνώρισε το διακύβευμα κατά την έναρξη της επιχείρησης, λέγοντας ότι «οι ζωές γενναίων Αμερικανών ηρώων ενδέχεται να χαθούν».

«Αλλά το κάνουμε αυτό όχι για το παρόν, το κάνουμε για το μέλλον, και είναι μια ευγενής αποστολή», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα με το οποίο ανακοίνωσε την έναρξη των μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων.

«Εδώ και 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φωνάζει θάνατος στην Αμερική και διεξάγει μια αδιάκοπη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών… Δεν θα το ανεχθούμε πλέον».

Οι ενημερώσεις από την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ εξηγούν πώς ο πρόεδρος κατέληξε να επιδιώξει, ενδεχομένως, την πιο ριψοκίνδυνη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Πριν από τα πλήγματα, ο Τραμπ ενημερώθηκε επανειλημμένα από αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στρατηγός Νταν Κέιν, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Την Πέμπτη, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ως διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), μετέβη στην Ουάσιγκτον για να συμμετάσχει σε συσκέψεις στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου.

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι πριν από τα πλήγματα, ο Λευκός Οίκος είχε ενημερωθεί για σειρά κινδύνων που συνδέονται με επιχειρήσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ιρανικών πυραυλικών αντιποίνων εναντίον πολλαπλών αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν να υπερκεράσουν τις αντιαεροπορικές άμυνες, καθώς και επιθέσεων από ιρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις κατά αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και τη Συρία.

Παρά τη μαζική στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ, υπήρχαν όρια στα συστήματα αεράμυνας που είχαν αναπτυχθεί εσπευσμένα στην περιοχή.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η σύγκρουση μπορεί να λάβει επικίνδυνες τροπές, ενώ ο πρώτος αξιωματούχος σημείωσε ότι ο σχεδιασμός του Πενταγώνου δεν διασφάλιζε το αποτέλεσμα οποιασδήποτε σύγκρουσης.

Ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους, όμως αυτό είναι ευκολότερο να λεχθεί παρά να γίνει, δήλωσε η Νικόλ Γκραγιέφσκι του Carnegie Endowment for International Peace.

«Η ιρανική αντιπολίτευση είναι αρκετά κατακερματισμένη. Δεν είναι σαφές τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο πληθυσμός όσον αφορά μια εξέγερση», ανέφερε.

Και οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας των εσωτερικών συζητήσεων. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι ευρείς στόχοι του Τραμπ

Τις εβδομάδες πριν από την επίθεση, ο Τραμπ διέταξε σημαντική στρατιωτική ενίσχυση στη Μέση Ανατολή. Το Reuters μετέδωσε ότι υπήρχε στρατιωτικός σχεδιασμός για μια παρατεταμένη εκστρατεία κατά του Ιράν, εφόσον το επέλεγε ο πρόεδρος. Τα σχέδια περιλάμβαναν και τη στοχοθέτηση μεμονωμένων αξιωματούχων.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι στόχοι ήταν τόσο ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όσο και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, χωρίς να είναι σαφές το αποτέλεσμα των πληγμάτων.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι στόχοι του στο Ιράν είναι ευρείς, δηλώνοντας ότι θα τερματίσει την απειλή που συνιστά η Τεχεράνη για τις ΗΠΑ και θα δώσει στους Ιρανούς την ευκαιρία να ανατρέψουν τους κυβερνώντες τους. Για να το πετύχει, περιέγραψε σχέδια για την καταστροφή μεγάλου μέρους των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων και την αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, το οποίο αρνείται ότι επιδιώκει κάτι τέτοιο.

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους… Θα αφανίσουμε το ναυτικό τους», είπε. «Θα διασφαλίσουμε ότι οι τρομοκρατικοί τους πληρεξούσιοι στην περιοχή δεν θα μπορούν πλέον να αποσταθεροποιούν την περιοχή ή τον κόσμο και να επιτίθενται στις δυνάμεις μας».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν όλες τις αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή, δηλώνοντας ότι τα ιρανικά αντίποινα θα συνεχιστούν μέχρι «την αποφασιστική ήττα του εχθρού».

Ειδικοί επισημαίνουν ότι το Ιράν διαθέτει πολλαπλές επιλογές αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών επιθέσεων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και κυβερνοεπιθέσεων.

Ο Ντάνιελ Σαπίρο, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου για θέματα Μέσης Ανατολής και πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, δήλωσε ότι παρά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, η Τεχεράνη εξακολουθεί να είναι ικανή να προκαλέσει ζημιά.

«Το Ιράν διαθέτει πολύ περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να πλήξουν αμερικανικές βάσεις απ’ ό,τι διαθέτουν οι ΗΠΑ αναχαιτιστικά συστήματα… ορισμένα ιρανικά όπλα θα διαπεράσουν την άμυνα», είπε. «Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα».

Μετάφραση από Reuters