Στο Τεχνόπολις ο Κύπριος πιανίστας Μανώλης Νεοφύτου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας Μανώλης Νεοφύτου επιστρέφει στο Τεχνόπολις 20, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, με ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα των Satie, Sviridov, Albéniz, Dorantes, Lecuona, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, καθώς και άλλων συνθετών.

«Λαμπρός δεξιοτέχνης του πιάνου, καλλιτέχνης ρέουσας τεχνικής και πηγαίας μουσικότητας» έγραψε το Νοέμβριο του 2024 η διδάκτωρ Μαγδαληνή Καλοπανά στην κριτική της για το περιοδικό Critics’ Point.

Ο Μανώλης Νεοφύτου ξεχωρίζει για την εκφραστικότητά του και το ευρύ ρεπερτόριό του, κινούμενος με άνεση ανάμεσα στο κλασικό, το σύγχρονο και το ελληνικό ρεπερτόριο.

Έχει εμφανιστεί σε συναυλίες και ρεσιτάλ στην Κύπρο και στο εξωτερικό, συνεργαζόμενος με σημαντικές ορχήστρες και εμφανιζόμενος σε σπουδαίους πολιτιστικούς χώρους.

Η δισκογραφία του περιλαμβάνει δύο προσωπικά άλμπουμ αφιερωμένα στο ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο, τα οποία έτυχαν ιδιαίτερα θερμής κριτικής υποδοχής.

Πληροφορίες: 70002420 Είσοδος: €15 / €8 (μαθητές) Προπώληση εισιτηρίων: www.technopolis20.com

