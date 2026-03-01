Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες: Ακύρωση 48 πτήσεων από και προς κυπριακά αεροδρόμια από Ισραήλ και άλλες χώρες Μ. Ανατολής

Σαράντα οκτώ πτήσεις ακυρώθηκαν από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια από Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές από τη διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σήμερα ακυρώθηκαν 36 πτήσεις από και προς την Λάρνακα και 12 πτήσεις από και προς την Πάφο. Οι πτήσεις αφορούσαν δρομολόγια από και προς το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ όλες οι άλλες πτήσεις διεξάγονται κανονικά.

Οι επιβάτες παροτρύνονται πριν μεταβούν στο Αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

