Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες: Ακύρωση 48 πτήσεων από και προς κυπριακά αεροδρόμια από Ισραήλ και άλλες χώρες Μ. Ανατολής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι επιβάτες παροτρύνονται πριν μεταβούν στο Αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

Σαράντα οκτώ πτήσεις ακυρώθηκαν από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια από Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές από τη διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σήμερα ακυρώθηκαν 36 πτήσεις από και προς την Λάρνακα και 12 πτήσεις από και προς την Πάφο. Οι πτήσεις αφορούσαν δρομολόγια από και προς το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ όλες οι άλλες πτήσεις διεξάγονται κανονικά.

Οι επιβάτες παροτρύνονται πριν μεταβούν στο Αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΙΡΑΝΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα