Το «μυστικό» των Αμερικανών: Tι είναι τα βομβαρδιστικά B-2 που χρησιμοποιήσαν οι ΗΠΑ για τις επιθέσεις στο Ιράν (video)

Αμερικανική επιδρομή στο Ιράν: B-2 έπληξαν υπόγειες βάσεις βαλλιστικών πυραύλων. Συγκεκριμένα, Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε στο Fox News ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2 σε πρόσφατες επιθέσεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τέσσερα βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2 πραγματοποίησαν πτήση μετ' επιστροφής από τις ΗΠΑ και «έριξαν δεκάδες βόμβες βάρους 2.000 λιβρών σε υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν».

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν B-2, τα προηγμένα αεροσκάφη που είναι γνωστά για την ικανότητά τους να μεταφέρουν τεράστιες βόμβες κατά των οχυρών, κατά τη διάρκεια επιθέσεων σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο τέλος του πολέμου του Ιουνίου 2025 μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Βασικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Τεχνολογία Stealth: Ο μοναδικός σχεδιασμός «ιπτάμενης πτέρυγας» (χωρίς ουρά) και τα ειδικά υλικά το καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευθεί από τα ραντάρ.

Ο μοναδικός σχεδιασμός «ιπτάμενης πτέρυγας» (χωρίς ουρά) και τα ειδικά υλικά το καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευθεί από τα ραντάρ. Ικανότητες Πλήγματος: Μπορεί να μεταφέρει μεγάλο φορτίο οπλώνσυμπεριλαμβανομένων βομβών «bunker-buster» για καταστροφή υπόγειων εγκαταστάσεων.

Μπορεί να μεταφέρει μεγάλο φορτίο οπλώνσυμπεριλαμβανομένων βομβών «bunker-buster» για καταστροφή υπόγειων εγκαταστάσεων. Εμβέλεια: Διαθέτει τεράστια ακτίνα δράσηςεπιτρέποντάς του να επιχειρεί σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη με ανεφοδιασμό.

Διαθέτει τεράστια ακτίνα δράσηςεπιτρέποντάς του να επιχειρεί σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη με ανεφοδιασμό. Πλήρωμα: Λειτουργεί με διμελές πλήρωμα (πιλότος και διοικητής αποστολής).

Λειτουργεί με διμελές πλήρωμα (πιλότος και διοικητής αποστολής). Ιστορικό: Πέταξε για πρώτη φορά το 1989 και έχει χρησιμοποιηθεί σε συγκρούσεις όπως στη Γιουγκοσλαβίατο Ιράκ και πιο πρόσφατα σε αποστολές κατά του Ιράν.

Το B-2 Spirit θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα και ακριβά βομβαρδιστικά στον κόσμοαποτελώντας βασικό πυλώνα της αμερικανικής στρατηγικής αποτροπής.

Με πληροφορίες από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ