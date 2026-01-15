Περιβάλλον σταθερότητας οι πληρότητες του 2025 και 2024 εκτιμά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου

Οι πληρότητες του 2025 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2024 και σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ελαφρώς καλύτερες, γεγονός που δείχνει ότι δύο συνεχόμενες χρονιές με παρόμοια αποτελέσματα δημιουργούν ένα περιβάλλον σταθερότητας, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου Θάνος Μιχαηλίδης.

Σε επίπεδο δεικτών, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι οι πληρότητες επιβεβαιώνουν την επιτυχία του 2025, ωστόσο υπογραμμίζει πως ο πιο κρίσιμος δείκτης για τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων είναι η κερδοφορία. Παρά τη βελτίωση των εσόδων, η κερδοφορία δεν έχει αυξηθεί στον ίδιο βαθμό, καθώς τα λειτουργικά κόστη παραμένουν υψηλά.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το κόστος ενέργειας, που συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έξοδα ενός ξενοδοχείου, συμπλήρωσε. Παρόλα αυτά, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, το 2025 χαρακτηρίζεται ως καλή σεζόν που ενισχύει τη σταθερότητα και δημιουργεί δυναμική για το μέλλον. Όπως τονίζει, εάν το 2026 κινηθεί στους ίδιους ρυθμούς με το 2024 και το 2025, αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω την προσπάθεια για ολόχρονη λειτουργία.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχών επενδύσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες, τόσο για τη βελτίωση των υπηρεσιών όσο και των κτηριακών εγκαταστάσεων, κάτι που προϋποθέτει επαρκή κερδοφορία ώστε οι επενδύσεις να μπορούν να αποπληρωθούν. Αναφορικά με τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ξενοδοχειακή βιομηχανία, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου, ιδιαίτερα στη διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας για προσωπικό από τρίτες χώρες, οι οποίες πλέον αποτελούν τη μεγαλύτερη δεξαμενή εργατικού δυναμικού για την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

«Ο ΠΑΣΥΞΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, με στόχο όχι μόνο τη διευκόλυνση της εξεύρεσης προσωπικού, αλλά κυρίως τη δημιουργία σταθερότητας για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, ώστε να μπορούν να εργάζονται στην Κύπρο σε ολόχρονη βάση», τονίζει. Η σταθερότητα αυτή, όπως εξηγεί, είναι καθοριστική για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς όσο περισσότερο παραμένει και εξελίσσεται ένας εργαζόμενος στη χώρα, τόσο πιο παραγωγικός και αποτελεσματικός γίνεται.

Σε ερώτηση ποιος είναι ο ρόλος της ποιότητας υπηρεσιών στη φήμη της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως κεντρικό ρόλο σε αυτή την πορεία διαδραματίζει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία, όπως τονίζει , αποτελεί τον πιο κρίσιμο κρίκο της τουριστικής αλυσίδας.

Η υψηλή ποιότητα δεν συμβάλλει μόνο στη διατήρηση μιας σταθερής και συνεχούς ροής επισκεπτών, αλλά και στη δημιουργία πιστών τουριστών που επιλέγουν την Κύπρο ξανά και ξανά.

Πρόκειται για επισκέπτες που ξοδεύουν περισσότερο, όπως αναφέρει, στηρίζουν την τοπική οικονομία και λειτουργούν ως οι καλύτεροι πρεσβευτές του νησιού στο εξωτερικό, μέσα από τη δύναμη της διαφήμισης από στόμα σε στόμα , της πιο αυθεντικής και πειστικής μορφής προβολής, κατέληξε.