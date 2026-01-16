Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εκτεταμένες ζημιές από φωτιά σε κατοικία στις Αρόδες, χωρίς να κινδυνέψουν οι ένοικοι

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν σε κατοικία στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά στην κοινότητα των Πάνω Αρόδων το βράδυ της Πέμπτης χωρίς να κινδυνέψουν οι ένοικοι της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπηρεσία, στις 21:21 το βράδυ της Πέμπτης , λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε διώροφη πετρόκτιστη οικία, στην κοινότητα Πάνω Αρόδες, στην επαρχία Πάφου.

Για την κατάσβεση της ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:49.

Όπως αναφέρεται από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές υπέστη ο όροφος και το περιεχόμενό του, καθώς επίσης και η ξύλινη στέγη της οικίας, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε το ισόγειο με το περιεχόμενό του.

Οι ένοικοι της οικίας, αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά και εξήλθαν πριν την εξάπλωσή της σε ανοικτόχώρο.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαφάνηκε πως η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω ελαττωματικής κατασκευής καπνοδόχου τζακιού.

